Не подошел Моуриньо. Вингер Шахтера мог оказаться в Роме - источник

У вингера донецкого "Шахтера" Манора Соломона был вариант с переездом в чемпионат Италии.

22-летний израильтянин мог перейти в "Рому", сообщает Forzaroma.info. Источник утверждает, что представители "горняков" выходили на "Рому" с предложением приобрести Соломона. Однако главный тренер римлян Жозе Моуриньо посчитал, что у него есть другая кандидатура на эту позицию.

Ранее была информация о том, что "Шахтер" договорился о продаже Манора в "Фулхэм" за 7,5 млн евро плюс 15% от будущих продаж.

В нынешнем сезоне Соломон забил 4 гола и оформил 2 ассиста в 16 матчах за "горняков" во всех турнирах.