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Не подошел Моуриньо. Вингер Шахтера мог оказаться в Роме - источник

Италия
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Израильтянин мог перебраться в Серию А

Не подошел Моуриньо. Вингер Шахтера мог оказаться в Роме - источник

Новина українською

У вингера донецкого "Шахтера" Манора Соломона был вариант с переездом в чемпионат Италии.

22-летний израильтянин мог перейти в "Рому", сообщает Forzaroma.info. Источник утверждает, что представители "горняков" выходили на "Рому" с предложением приобрести Соломона. Однако главный тренер римлян Жозе Моуриньо посчитал, что у него есть другая кандидатура на эту позицию.

Ранее была информация о том, что "Шахтер" договорился о продаже Манора в "Фулхэм" за 7,5 млн евро плюс 15% от будущих продаж.

В нынешнем сезоне Соломон забил 4 гола и оформил 2 ассиста в 16 матчах за "горняков" во всех турнирах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Forzaroma.info

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