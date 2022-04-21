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В поисках чего-то нового. Капитан Ювентуса принял окончательное решение покинуть клуб
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джорджо Кьеллини окончательно решил покинуть "Ювентус". Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, вероятным местом продолжения карьеры легендарного итальянца станет МЛС. Однако, стоит отметить, что никакой клуб не называется.
Giorgio Chiellini’s considering to leave Juventus at the end of current season and MLS could be his next destination - he’s tempted by this possibility. ???????? #MLS— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2022
Current deal expires in June 2022 but Chiellini’s now open to try a new experience.
Кьеллини - легенда "Ювентуса", отыгравший за клуб более 550 матчей. Также за свою карьеру Джорджо успел поиграть за "Фиорентину" и "Ливорно".
Отметим, что помимо Кьеллини летом состав туринцев покинет Пауло Дибала.
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