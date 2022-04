В поисках чего-то нового. Капитан Ювентуса принял окончательное решение покинуть клуб

Джорджо Кьеллини окончательно решил покинуть "Ювентус". Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, вероятным местом продолжения карьеры легендарного итальянца станет МЛС. Однако, стоит отметить, что никакой клуб не называется.

Giorgio Chiellini’s considering to leave Juventus at the end of current season and MLS could be his next destination - he’s tempted by this possibility. ???????? #MLS



Current deal expires in June 2022 but Chiellini’s now open to try a new experience.