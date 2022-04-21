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В поисках чего-то нового. Капитан Ювентуса принял окончательное решение покинуть клуб

Италия
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В поисках чего-то нового. Капитан Ювентуса принял окончательное решение покинуть клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Джорджо Кьеллини окончательно решил покинуть "Ювентус". Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, вероятным местом продолжения карьеры легендарного итальянца станет МЛС. Однако, стоит отметить, что никакой клуб не называется.

Кьеллини - легенда "Ювентуса", отыгравший за клуб более 550 матчей. Также за свою карьеру Джорджо успел поиграть за "Фиорентину" и "Ливорно".

Отметим, что помимо Кьеллини летом состав туринцев покинет Пауло Дибала.

Читайте такжеПо пути Дель Пьеро. О расставании Пауло Дибалы с Ювентусом
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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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