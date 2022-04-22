Звездный аргентинец может продолжить карьеру в Ювентусе

"Ювентус" рассматривает вариант подписания контракта с 34-летним вингером "ПСЖ" Анхелем Ди Марией. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб уже начал переговоры с аргентинцем.

Отметим, что уже летом Ди Мария получит статус свободного агента и "Ювентус" может подписать звездного аргентинца бесплатно.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Ди Мария сыграл 21 матч, забил три гола и отдал пять результативных передач.