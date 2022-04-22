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Звездный аргентинец может продолжить карьеру в Ювентусе

Италия
(1 голосов)

Туринцы хотят подписать опытного вингера ПСЖ

Звездный аргентинец может продолжить карьеру в Ювентусе

Ди Мария

Новина українською

"Ювентус" рассматривает вариант подписания контракта с 34-летним вингером "ПСЖ" Анхелем Ди Марией. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб уже начал переговоры с аргентинцем.

Отметим, что уже летом Ди Мария получит статус свободного агента и "Ювентус" может подписать звездного аргентинца бесплатно.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Ди Мария сыграл 21 матч, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария ПСЖ
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
22.04.2022 в 09:16
Роки йдуть... Майстерність не пропала, досвіду навіть більше, а от наснаги втілити все найкраще на полі вже не вистачає...
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