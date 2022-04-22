Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный аргентинец может продолжить карьеру в Ювентусе
Туринцы хотят подписать опытного вингера ПСЖ
Ди Мария
"Ювентус" рассматривает вариант подписания контракта с 34-летним вингером "ПСЖ" Анхелем Ди Марией. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб уже начал переговоры с аргентинцем.
Отметим, что уже летом Ди Мария получит статус свободного агента и "Ювентус" может подписать звездного аргентинца бесплатно.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Ди Мария сыграл 21 матч, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Джанлука Ди Марцио
Популярное сейчас
- Урожайный день. Украинская Армия сбила за четверг 15 воздушных целей
- Алексей Арестович: Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину
- Футболист Динамо не сдержал слез во время разговора об украинских защитниках
- У Брентфорда появился конкурент. Клуб Серии А интересуется Мудриком
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
22.04.2022 в 09:16
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...