От невыносимого к незаменимому. Марцело Брозович важен для Интера, как Андреа Пирло был для Ювентуса

Героем победы в Кубке Италии над "Миланом" для "Интера" несомненно стал автор дубля Лаутаро Мартинес. И все же многие считали своим долгом в который раз упомянуть о Марцело Брозовиче. Влияние архитектора "змей" на их игру вновь было критически важным. А его ассист к третьему голу стал будто наградой за все его старания, за всю его работу. Сегодня уважение к "реджисте", разыгрывающему опорнику чемпиона, осознание роли Epic Brozo на пике.

Невыносимый

Всего четыре с небольшим года назад казалось, что карьера тогда 25-летнего Брозовича идет в никуда. Большую часть предыдущего десятилетия "Интер" был клубом с невыносимой атмосферой, в котором невозможно развиваться. Спасшиеся оттуда игроки и тренеры подтверждали это. И хорват вместе с Мауро Икарди был олицетворением того периода. Семи лет подряд без Лиги Чемпионов, поражений в Лиге Европы от "Хайдука", пражской "Спарты", двух от "Хапоэля" из Беэр-Шевы.

"Достижением" Марцело была кличка "Epic Brozo", полученная за празднование голов поддерживанием ладонью подбородка. Этот жест в итоге добрался до статей в газетах, торговой марки, обуви, эмодзи и даже ресторана с таким названием. Также он прославился слухами о романе с супругой Икарди Вандой Нарой, любовью к дорогим авто и татуировкам, празднованием голов реакцией будто на взорвавшуюся бомбу. Впрочем, все это, к сожалению, за счет игры.

Он запомнился саркастическими аплодисментами свистевшим в его адрес болельщикам "Интера", детской реакцией на замену, когда будто бы собирался пожать руку главному тренеру, но в последний момент убрал и погладил прическу. Острой реакцией на еще одну с желанием покинуть стадион. Тогда тренер Франк Де Бур на месяц исключил его, говорил о недопустимом, непрофессиональном поведении, а сам игрок кричал в Инстаграм о "беспричинном исключении".

Когда Брозо вернулся - в первом же матче был удален. Тогда все были уверены, что его дни в клубе сочтены. Болельщики, поначалу любившие его за открытый веселый характер, дриблинг и элегантный удар, уже не могли его видеть.

Ему не могли найти позицию на поле. Для опорника не хватало физической мощи, умения и желания бороться. Для центрального атакующего полузащитника - голов и ассистов. Для позиции правого вингера, на которой играл и за сборную на малоудачном Евро-2016 - скорости. До его кумира Фрэнка Лэмпарда ему не хватало ни голов, ни ассистов, ни спокойствия, ни харизмы, ни личного примера на поле и за его пределами.

Незаменимый

Сейчас все изменилось. Брозович остепенился, успокоился, стал примером для подражания. Прежде всего - благодаря Лучано Спаллетти. Тому самому, которому не пожал руку. Работу Лучано многие недооценивают, но и многие понимают ее важность. Он вычистил авгиевы конюшни, изгнал Икарди, привил "Интеру" стиль игры, структуру. Вернул в Лигу Чемпионов. А еще именно он ответственен за перевод Брозо на позицию реджисты, последнего опорника.

Важность этого шага отмечают многие эксперты. Важность же работы Спаллетти отмечал сам Марцело. Заявляя, что возрождение началось уже с него, а не с Антонио Конте. Да и сам Конте немало повлиял на игрока. В своем типичном стиле. Говоря, что слабовато обороняется, что должен создавать больше голов и тяжело работать для выхода на мировой класс. Сравнения с Андреа Пирло отметал, заявляя, что Пирло - гений, совсем другой породы. Все это также помогло хорвату.

Теперь он незаменим для "Интера". Даже при том, что почти не забивает и не ассистирует. Два гола и три ассиста в этом сезоне. Тем не менее, слово "ротация" к нему неприменимо. В начале сезона казалось, что у "нерадзурри" лучшая скамья запасных в Серии А, особенно в центре поля. Но оказалось, что по сравнению с ним Артуро Видаль, Роберто Гальярдини, Матиас Весино выглядят просто жалко.

В феврале-марте он пропустил матчи против "Фиорентины", "Сассуоло" и "Торино", и в них команда набрала лишь два очка, выглядела разобранной, пропускала уйму контратак через центр поля. В тот период она потеряла уверенность в себе, даже связь с борьбой за Скудетто. Он вернулся - и сразу же был побежден в гостях "Ювентус", затем выиграны еще два матча, причем уже уверенно - 2:0 и 3:1. Первая серия в 2022-ом году из двух матчей с более одного забитого.

Открывал счет в Специи четким ударом с линии штрафной именно хорват. И этот гол, его первый в сезоне в лиге, праздновали бурно. Как заслуженную награду. А затем он ассистировал в разгромном дерби в Кубке (3:0). С правого фланга, кстати.

Да, "нерадзурри" и с ним играли в феврале неудачно. Но это, как и весь кризис чемпиона, Арриго Сакки прежде всего объяснил смертельной усталостью Брозовича и Николо Бареллы, играющих без ротации. Брозо отдохнул три матча, восстановил силы и восстановил игру команды.

Развлекает и дирижирует

Наставник "Милана" Стефано Пиоли выделял игрока для персональной опеки Брозовича. Объясняя это важностью Марцело для своей команды. Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри делает точно то же. Поражение "Юве" от "Интера" в апреле эксперты объясняли зимним уходом Деяна Кулушевски, очень хорошо работавшего против Брозо. Причем Пиоли и Аллегри для опеки выделяют не одного из опорников, а жертвуют игроком атаки.

"Аллегри показал, насколько важен этот игрок, тем, что выставил Кулушевски против него", - заявлял Фабио Капелло. "Это означает огромное уважение. Особенно в глазах именно Аллегри, который всегда скрупулезно готовится к матчам. Речь о маяке "Интера". Примере игры с мячом и тактического ума". "Интер" сейчас обрел структуру и баланс, которые только Брозович способен дать", - считает Эрнан Креспо. "Критически важный игрок", - согласен Вальтер Дзенга.

Причём он почитаем вовсе не только экспертами, футбольными книжными червями. Амадеус, одна из известнейших медийных персон Италии, ведущий фестиваля Сан Ремо и болельщик "Интера", заявил вчера: "Он - один из сильнейших полузащитников в Европе в плане интенсивности, постоянства и качества. Когда его нет - это сразу же заметно, заменить его невозможно. Те, кто любят футбол, не могут не восхищаться им. Он - особенный игрок".

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги: "Мы все знаем его важность для нас. Он фундаментально важен. Его нам очень не хватало". Как сообщают СМИ, первым заданием на лето алленаторе поставил руководству найти достойного дублера для реджисты. Крайне сложная задача. В его отсутствие пробовались Гальярдини, Видаль, Весино, Барелла, Чалханоглу и всякий раз - совершенно неудачно.

Он уже третий год лидирует в Серии А по километражу. Первый полузащитник в этом сезоне в лиге по пасам вперед. Первый полевой игрок в лиге по точным длинным передачам. Второй по владению мячом, по общей дистанции его продвижения. Первый среди полузащитников и игроков атаки лиг Топ-4 по пасам на своей трети поля. То есть часто опускается назад и помогает своим защитникам в розыгрыше мяча. А это приносит спокойствие и стабильность в обороне.

Первый в лиге и второй в лигах Топ-4 среди полузащитников и игроков атаки по пасам вперед после Йозуа Киммиха. По точным передачам третий в лигах Топ-4 после Серхио Бускетса и Родри. Четвертый в лигах Топ-4 по продвижению с мячом и общей дистанции с ним, второй среди полузащитников и игроков атаки в этом после Бускетса. Да, опережает во всех этих компонентах Кевина Де Брейне, Нголо Канте, любого ливерпульца, Луку Модрича, Каземиро, Тони Крооса.

По стилю он очень похож на Пирло времен "Ювентуса". При этом не забывает и веселить публику. Именно он придумал лежать под "стенкой" во время штрафного удара с целью не допустить удара под ней. Это назвали "позицией крокодила", и самому Брозо очень нравится. Он даже снялся в Хеллоуин лежа в костюме крокодила. Одна из его новых тату - эмодзи бомбы. Сейчас он перекрасил волосы в почти бесцветный оттенок. Но сейчас он не только развлекает, a и отлично играет.

Его контракт истекал летом. Пользуясь случаем, "Реал", "Барселона", "Атлетико" Мадрид, ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Челси" включились, предлагая весьма вкусные контракты с существенным повышением зарплаты. Но он хотел остаться в "Интере" и в итоге месяц назад подписал новый контракт до 2026-го года. "Я отчаянно хотел продлить контракт, и клуб знал это. Я не вел ни с кем переговоры. Сегодня я так счастлив!"

"Интер" также счастлив.

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