Серия А. Аталанта справляется без Малиновского, Специя с Коваленко - нет

Серия А. 34-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Аталанта" 1:3

Голы: Чрнигой 80 - Пашалич 44, Сапата 47, Муриэль 63

"Венеция": Мяянпяя, Матею, Свобода, Чеккарони, Улльманн, Бузио (Йонсен 62), Ампаду, Кюйзанс (Перец 75), Араму (Ба 80), Анри (Нсаме 75), Окереке (Чрнигой 62)

"Аталанта": Муссо, Скальвини (Демираль 64), Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер (Коопмейнерс 64), Дзаппакоста, Пашалич (Пессина 76), Муриэль (Сиссе 88), Сапата (Богда 76)

Предупреждения: Скальвини 49, Сапата 57, Джимсити 71

В субботу встречаются две лучшие сейчас команды лиги, а также две худшие. "Аталанта" точно худшая в Топ-10. Она вообще забыла о Серии А, где в десяти матчах набрала лишь восемь очков. Поначалу бросила все силы на Лигу Европы, но вылетела уже в четвертьфинале. Теперь думает об окончании эры, о новых владельцах и спортивном директоре, новых игроках. К ее счастью, "Венеция" сейчас просто худшая команда лиги. К этому матчу подошла с семью поражениями подряд и лишь одним забитым в пяти последних.

Паоло Дзанетти рассказывал, как его венецианцы боялись играть и в Бергамо в первом круге (4:0), и неделю тому против "Фиорентины", как боятся сейчас. Эта боязнь была заметна. Особенно - в первую четверть матча. Ее "Аталанта" выиграла по владению мячом со счетом 78:22, по ударам - 11:0. Мяч только чудом не залетал в ворота, попадая в стойку, в защитников на линии. В итоге как раз после более спокойной и даже равной второй четверти при прорыве Муриэля он попал в защитников и в перекладину, а Пашалич добил.

В начале второго тайма Муриэль прорвался уже левее и чище и просто выложил Сапате. "Венеция" ответила, Муссо отбивал удар Окереке. Но Муриэль вновь попал в каркас ворот, а в другой атаке забил, обыгравшись с Дзаппакостой. Лишь тогда хозяева сами начали попадать в каркас (Анри головой), затем даже забили силами Чрнигоя с паса Нсаме в глубину. Слишком поздно.

"Венеция" или борется, но пропускает решающие голы в добавленное время, или быстро разваливается. В любом случае - проигрывает. Уже в восьмой раз подряд. Она в шести очках позади 17-го места и не подает признаков способности подняться на него. А "Аталанта" в двух очках позади шестого и седьмого и с заявкой на способность обойти их.

Руслан Малиновский не попал в заявку бергамцев из-за травмы.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Специя" 2:1

Голы: Лукич 4 (пен.), 69 - Манай 90+6 (пен.)