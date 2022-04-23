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Венеция - Аталанта 1:3. Без Малиновского. Видео обзор матча

Италия
(1 голосов)

Бергамаски всего лишь на 8-м месте в Серии А

Венеция - Аталанта 1:3. Без Малиновского. Видео обзор матча

Twitter Atalanta B.C.

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В рамках 34-го тура итальянской Серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини на выезде обыграли "Венецию". Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский не принимал участие в этом поединке, из-за повреждения.

Серия А. 34-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Аталанта" 1:3

Голы: Чрнигой 80 - Пашалич 44, Сапата 47, Муриэль 63

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В статье: Аталанта (Бергамо) Венеция
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