Италия
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Венеция - Аталанта 1:3. Без Малиновского. Видео обзор матча
Бергамаски всего лишь на 8-м месте в Серии А
Twitter Atalanta B.C.
В рамках 34-го тура итальянской Серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини на выезде обыграли "Венецию". Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский не принимал участие в этом поединке, из-за повреждения.
Серия А. 34-й тур
Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
Голы: Чрнигой 80 - Пашалич 44, Сапата 47, Муриэль 63
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