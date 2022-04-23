Серия А. Интер - Рома 3:1. Моуриньо расчищает путь любимой команде?

Серия А. 34-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Рома" 3:1

Голы: Думфриз 30, Брозович 40, Лаутаро Мартинес 52 - Мхитарян 85

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Димарко (А. Бастони 64), Думфриз, Брозович (Гальярдини 72), Барелла, Чалханоглу, Перишич (Гозенс 72), Джеко (Корреа 63), Лаутаро Мартинес (Санчес 82)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Оливейра (Бове 80), Залевски (Винья 78), Лоренцо Пеллегрини (Верету 64), Мхитарян, Эль-Шаарави (К. Перес 64), Абрахам (Шомуродов 78)

Предупреждения: Брозович 46, Чалханоглу 87 - Манчини 36, Оливейра 79

Главный арбитр: Симоне Соцца

Матч двух лучших команд лиги. И по статистике последних шести туров (28 очков и 22:6 по разнице мячей на двоих), и по реальной игре. "Интер" вышел из кризиса, в том числе и девяти из десяти матчей с не более одного забитого, тяжелейшей победой над "Ювентусом", затем 2:0 над "Вероной" и 3:1 над "Специей", 3:0 над "Миланом" в Кубке. Победы над "россонери" и "бьянконери" уже считают переломными, даже открытием пути к Скудетто. Победа над последним грандом в сезоне в лиге должна была расчистить этот путь.

Задание было весьма сложным. "Рома" не проигрывала в 12-ти матчах лиги подряд. В том числе разгромив "Лацио". Также разгромила "Буде/Глимт" в Лиге Конференций. А затем сыграла 1:1 в Неаполе, причем была ближе к победе, чем "Наполи". Болельщики воодушевлены, заполняют "Олимпико", считают, что Жозе Моуриньо наконец-то нашел формулу сильной команды. Правда, пять из последних десяти матчей лиги были ничьими, в шести из них удалось выгрызть результат лишь в концовке. Здесь соперник не позволил ждать до концовки.

Первые 29 минут для римлян выглядели как раз весьма неплохо. Они даже доказали, что добавили в работе с мячом, владея им в первом тайме 59 процентов времени. Хорошо, организованно прессинговали и защищались. Решение Моура выпустить лишь одного чистого опорника в пользу двух атакующих полузащитников казалось правильным. В эти минуты опасными были лишь удары Чалханоглу и Мхитаряна издали. Первый отбил вратарь, второй не попал. На 29-ой минуте Манчини головой замкнул штрафной с пяти метров и был весьма близок.

Впрочем, на 30-ой, выходя из-под сложного прессинга четырех, подопечные Симоне Индзаги разыграли великолепную комбинацию. Прямо через центр поля, где у "Ромы" не хватало чистых опорников против троих интеровских. Брозович отдал чуть назад Чалханоглу, тот со своей половины поля бросил в прорыв Думфриза, голландец убежал и протолкнул под Патрисиу. Затем через центр прорвался уже Барелла, Перишич отдал Брозовичу, а тот в падении успел закрутить в дальнюю "девятку". Думфриз чуть не добавил головой с навеса Перишича.

Во втором тайме после минут активности "Ромы" добавил герой Миланского дерби Лаутаро Мартинес. Замкнув головой угловой Чалханоглу. После чего команды уже просто докатывали до конца. А Моуриньо благодарил продолжавших скандировать его имя местных болельщиков. "Рома" в лице Карсдорпа еще и чуть не привезла себе четвертый. В итоге Шомуродов прорвался, прострелил, Карсдорп пропустил, а Мхитарян мощно пробил. Забив лишь гол престижа.

"Рома" слишком поверила в свою силу, хотя на самом деле еще сыра? Слишком думала о Лиге Конференций в четверг, при том, что Моуриньо открыто не верил в попадание в Топ-4 Серии А? Учитывая 0:3 и 0:2 "Ромы" от "Интера" в двух первых очных матчах в сезоне, Моур просто тактически слабее Индзаги? Или же любители теорий заговора правы, и португалец, встреченный овацией болельщиков любимого и любящего его клуба, не хотел портить ему путь к Скудетто? Скорее "Интер" просто сильнее всех в лиге и нашел свою игру и уверенность в себе.

"Интер" прямо сейчас опережает "Милан" на одно очко при равенстве матчей. Борьба еще впереди, до окончания чемпионата у каждой еще пять встреч. Праздновать Скудетто подопечным Индзаги рано. Но темп и форму они набрали бешеные. А "Рома" по итогам тура рискует опуститься с пятого даже на седьмое место.