Серия А. Салернитана переигрывает даже Фиорентину и шагает к спасению

Серия А. 34-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

: Джурич 9, Бонаццоли 79 - Сапонара 64

": Сепе, Дьомбер, Фасио, Раньери, Мадзокки, Эдерсон, Л. Кулибали (Кастанос 75), Бохинен, Зортеа (Руджери 75), Верди (Рибери 46), Джурич (Бонаццоли 75)

": Терраччьяно, Венути (Одриосола 59), Игор, Миленкович, Бираги (Терзич 67), Данкан, Амрабат, Мале (Кальехон 67), Гонсалес, Кабрал (Пьонтек 59), Иконе (Сапонара 46)

: Дьомбер 22 - Миленкович 83

Даже во время серии из 11-ти матчей без побед "Салернитана" выглядела не так плохо. Не проиграла "Милану", боролась с "Ромой" и "Ювентусом". А затем и вовсе выиграла два матча подряд. Уже разбудив вулкан. Более 20 тысяч болельщиков сегодня явились на "Стадио Ареки", ультрас клуба призывали будто на бой, из-за конфетти на поле пришлось задержать начало матча на шесть минут. Такую атмосферу даже "Фиорентина", набравшая 13 очков в пяти предыдущих матчах и борющаяся за Еврокубки, не выдержала.

Начали хозяева великолепно. Отдавали гостям мяч, но перехватывали и устраивали быстрые атаки. Верди вышел на угол вратарской, пробивал также с 22-ух метров. Немного не попадал. Симоне также замыкал прострел и попал в защитника. Джурич замкнул угловой лучше - головой в угол. А далее "Салернитана" уже оборонялась. Разбивала игру на стыки, фолы, отодвигала в центр поля. Просто "убивала" игру. Владея мячом менее 30-ти процентов времени, но не подпуская соперника близко.

На фоне такой игры "Фиорентина", тем не менее, сумела найти гол. На ровном месте. Очередной банальный "кросс" с фланга (Одриосолы) вдруг замкнул Сапонара. Но и "Салернитана" ответила таким же моментом. Руджери прострелил, Игор откровенно проспал, а Бонаццоли добил.

Третья победа команды из Салерно подряд. Теперь она лишь в трех очках позади 17-го места "Кальяри". Неужели Давиде Никола после чудес спасений с "Кротоне" и "Дженоа" спасется и сейчас? А команда из Флоренции теряет шанс выйти на пятое место. Её наставник Винченцо Итальяно предупреждал, что соперник будет голоден, настроен, играть "за свою жизнь", и к этому нужно быть готовым. "Фиалки", возможно, уставшие после кубкового матча с "Ювентусом" в среду, не подготовились.