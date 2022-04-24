Серия А. Лацио - Милан 1:2. Борьба за Скудетто не окончена

Серия А. 34-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан" 1:2

Голы: Иммобиле 4 - Жиру 50, Тонали 90+2

"Лацио": Стракоша, Лаццари (Хюсай 80), Ачерби, Патрик (Луис Фелипе 80), Раду (Марушич 63), Лейва (Катальди 61), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 60), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Кесси, Тонали, Мессиас (Крунич 71), Диас (Ибрагимович 67), Леау (Салемакерс 86), Жиру (Ребич 68)

Предупреждения: Стракоша 8, Лейва 53, Катальди 74 - Томори 26, Калулу 83, Ибрагимович 85, Тонали 90+2

Главный арбитр: Марко Гвида

Алессандро Дель Пьеро заявил, что 3:0 в Миланском дерби в Кубке Италии стал пощечиной "Интера" всей лиге. Другие эксперты согласились, что тот результат более чем способен решить судьбу сезона и в Серии А. Уверенная победа того же "Интера" над "Ромой" в субботу подтверждала это, как и провал "Наполи" сегодня. Осталось увидеть реакцию побежденного во вторник. В плане желания, настроя, как и обещал его наставник Стефано Пиоли, она последовала. Что в итоге компенсировало недостаток качества.

"Милан" также играл с римским клубом. С думающим больше о лете, чем о борьбе за пятое место сейчас. С потерявшим на неделе на несколько дней десяток игроков из-за простуды. В гостях, где гораздо сильнее, чем дома. Да ещё и при большинстве своих болельщиков, поскольку ультрас "Лацио" бойкотировали матч. Атмосфера была создана замечательная. Команды ощутили важность матча, играли в сумасшедшем темпе, яростно боролись, спорили с арбитрами и друг с другом. Ну и закончилось все драмой.

Как и в кубковом дерби, "россонери" пропустили на четвертой минуте. Аут, Милинкович-Савич спокойно простреливает, а Иммобиле в падении прерывает шестиматчевую "сухую" серию соперника в лиге. Чиро вскоре чуть не удвоил счет. Маньян вышел и успел прервать пас на него. Стракоша вышел хуже, мяч отскочил в Мессиаса и в руку вратаря за пределами штрафной. Арбитр решил показать лишь жёлтую карточку, указывая на рикошет. Леау прорывался раз за разом, но к ярости партнёров не отдавал пас, а слабо бил.

В концовке тайма "Милан" устроил яростный штурм, доведя за десять минут счет по ударам по воротам с 5:4 до 12:4. "Лацио" удалось удержаться. В одном из эпизодов мяч срикошетил в руку Луиса Альберто в штрафной. Срикошетил от его ноги, но рука была слишком отставлена от тела. Марко Гвида решил пенальти не ставить.

Во втором тайме давление наконец сработало. "Милан" вроде бы немного отступил, но тут же поймал соперника на длинном мяче. Леау прострелил слева, а Жиру в падении протолкнул в ворота. Очень вовремя забив свой второй мяч в 11-ти последних матчах. Гости попытались продолжить на волне успеха, Раду вытаскивал с линии ворот, Мессиас с острого угла задевал стойку, Леау пробил наконец-то как следует, но Стракоша потащил, потащил и мощный удар Ребича издали. По ударам по воротам счет вырос до 24:7.

Заслуженный гол пока еще лидер лиги все же нашел. В добавленное время невообразимый бардак во время очередного заброса в штрафную привел к отскоку к Ибрагимовичу, Златан, игравший лишь второй матч за последний месяц из-за травм, сбросил Тонали, а тот забил в упор.

Заслуженная победа по игре, хотя и выстраданная. "Милан" выдержал удар после провала в дерби, доказал, что лучшая гостевая команда лиги. Не проиграл уже в 12-ом матче Серии А подряд. Даже забил два мяча во втором подряд после шести подряд с максимум одним. Очень вовремя подоспел победитель "Наполи" и "Интера" в феврале-марте Жиру, очень вовремя подоспел Ибра. Эти двое умеют играть большие матчи. Вся команда играет их лучше, чем против аутсайдеров. А значит - от борьбы за Скудетто не отказывается.

Команда Жиру и Златана возвращается на первое место по набранным очкам. По потерянным все еще вторая, но надежды не теряет. А команда Маурицио Сарри во втором круге играет Топ-матчи из рук вон плохо. Как и в Риме против "Наполи", вновь проиграла в добавленное время. Она сегодня открыла счет, но, в сущности, служила лишь декорациями, извиваниями сюжета.