Кьеллини анонсировал прощальный матч со сборной Италии

Защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини сообщил о решении завершить карьеру в национальной команде. 37-летний футболист планирует провести свой последний матч за сборную 1 июня.

Этот поединок будет в рамках "Финалиссимы 2022", где встретятся действующий чемпион Европы (Италия) и победитель Кубка Америки (Аргентина). Игра состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Я попрощаюсь со сборной Италии на "Уэмбли", где я испытал вершину своей карьеры, выиграв Евро. Я хотел бы попрощаться с национальной командой с хорошим воспоминанием. Это определённо будет моя последняя игра в сборной Италии", - цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, что в сборную Италии Кьеллини вызывался с 2004 года. С тех пор защитник провел в составе национальной команды 116 матчей, забив 8 мячей. Сообщалось, что новым капитаном сборной станет Джанлуиджи Доннарумма