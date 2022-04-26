  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кьеллини анонсировал прощальный матч со сборной Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кьеллини анонсировал прощальный матч со сборной Италии

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Капитан итальянцев проведет последний матч в июне

Кьеллини анонсировал прощальный матч со сборной Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини сообщил о решении завершить карьеру в национальной команде. 37-летний футболист планирует провести свой последний матч за сборную 1 июня.

Этот поединок будет в рамках "Финалиссимы 2022", где встретятся действующий чемпион Европы (Италия) и победитель Кубка Америки (Аргентина). Игра состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

"Я попрощаюсь со сборной Италии на "Уэмбли", где я испытал вершину своей карьеры, выиграв Евро. Я хотел бы попрощаться с национальной командой с хорошим воспоминанием. Это определённо будет моя последняя игра в сборной Италии", - цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, что в сборную Италии Кьеллини вызывался с 2004 года. С тех пор защитник провел в составе национальной команды 116 матчей, забив 8 мячей. Сообщалось, что новым капитаном сборной станет Джанлуиджи Доннарумма

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...