Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кьеллини анонсировал прощальный матч со сборной Италии
Капитан итальянцев проведет последний матч в июне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини сообщил о решении завершить карьеру в национальной команде. 37-летний футболист планирует провести свой последний матч за сборную 1 июня.
Этот поединок будет в рамках "Финалиссимы 2022", где встретятся действующий чемпион Европы (Италия) и победитель Кубка Америки (Аргентина). Игра состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
"Я попрощаюсь со сборной Италии на "Уэмбли", где я испытал вершину своей карьеры, выиграв Евро. Я хотел бы попрощаться с национальной командой с хорошим воспоминанием. Это определённо будет моя последняя игра в сборной Италии", - цитирует Кьеллини Football Italia.
Напомним, что в сборную Италии Кьеллини вызывался с 2004 года. С тех пор защитник провел в составе национальной команды 116 матчей, забив 8 мячей. Сообщалось, что новым капитаном сборной станет Джанлуиджи Доннарумма
Популярное сейчас
- Обостряют ситуацию. В Приднестровье взорвали две антенны радиоцентра
- Победа Шахтера, шанс для Зинченко, календарь молодежки. Главные новости за 25 апреля
- Серия А. Голы в концовках таймов приближают Ювентус к Лиге Чемпионов
- Серия А. Лацио - Милан 1:2. Борьба за Скудетто не окончена
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО