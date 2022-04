Что-то пошло не так. Буффон совершил нелепую ошибку в матче Серии В

Опытнейший итальянский голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон допустил совершенно нелепую ошибку во время матча Серии В с "Перуджей".

Уже с первых минут встречи шансы команды Буффона упали, после того как итальянец не потянул пенальти. Буквально через 2 минуты, Джиджи вышел, чтобы принять мяч, но вместо этого он махнул ногой мимо. Нападающий соперников быстрее всех среагировал и закатил мяч в пустые ворота.

Среди прочего, "Парма" все-таки сумела забить во второй половине матча, но шансов отыграться у "крестоносцев"уже не было. По итогам матча, победу одержали хозяева поля - "Перуджа" (2:1).

В нынешнем сезоне 44-летний футболист провел 26 матчей.

This is the Buffon moment I mentioned earlier #PerugiaParma???????? pic.twitter.com/30WcZ1YQbY