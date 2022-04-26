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Что-то пошло не так. Буффон совершил нелепую ошибку в матче Серии В
Итальянцу, вероятно, стоит задуматься о завершение карьеры игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опытнейший итальянский голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон допустил совершенно нелепую ошибку во время матча Серии В с "Перуджей".
Уже с первых минут встречи шансы команды Буффона упали, после того как итальянец не потянул пенальти. Буквально через 2 минуты, Джиджи вышел, чтобы принять мяч, но вместо этого он махнул ногой мимо. Нападающий соперников быстрее всех среагировал и закатил мяч в пустые ворота.
Среди прочего, "Парма" все-таки сумела забить во второй половине матча, но шансов отыграться у "крестоносцев"уже не было. По итогам матча, победу одержали хозяева поля - "Перуджа" (2:1).
В нынешнем сезоне 44-летний футболист провел 26 матчей.
This is the Buffon moment I mentioned earlier #PerugiaParma???????? pic.twitter.com/30WcZ1YQbY— Richard Hall (@RichHall80) April 25, 2022
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