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Хави точно не будет против. Интер намерен подписать боснийского хавбека Барсы

Италия
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Сейчас Миралем находится в турецкой аренде

Хави точно не будет против. Интер намерен подписать боснийского хавбека Барсы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич находится в аренде в "Бешикташе". Учитывая его огромную зарплату, каталонцы точно не будут против его продажи летом.

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По данным Mundo Deportivo, интерес к хавбеку проявляет "Интер". В миланском клубе ищут преемника для Артуро Видаля, который летом покинет команду.

Трансфер лоббирует Джузеппе Маротта, который знаком с Пьяничем по работе в "Интере". У боснийца еще два года по контракту с "Барсой", однако его готовы отпустить по выгодной цене.

В составе "Бешикташа" в этом сезоне Пьянич провел 26 матчей и отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Миралем Пьянич Барселона Интер (Милан)
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