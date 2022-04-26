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Хави точно не будет против. Интер намерен подписать боснийского хавбека Барсы
Сейчас Миралем находится в турецкой аренде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич находится в аренде в "Бешикташе". Учитывая его огромную зарплату, каталонцы точно не будут против его продажи летом.
По данным Mundo Deportivo, интерес к хавбеку проявляет "Интер". В миланском клубе ищут преемника для Артуро Видаля, который летом покинет команду.
Трансфер лоббирует Джузеппе Маротта, который знаком с Пьяничем по работе в "Интере". У боснийца еще два года по контракту с "Барсой", однако его готовы отпустить по выгодной цене.
В составе "Бешикташа" в этом сезоне Пьянич провел 26 матчей и отдал четыре голевые передачи.
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