Хави точно не будет против. Интер намерен подписать боснийского хавбека Барсы

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич находится в аренде в "Бешикташе". Учитывая его огромную зарплату, каталонцы точно не будут против его продажи летом.

По данным Mundo Deportivo, интерес к хавбеку проявляет "Интер". В миланском клубе ищут преемника для Артуро Видаля, который летом покинет команду.

Трансфер лоббирует Джузеппе Маротта, который знаком с Пьяничем по работе в "Интере". У боснийца еще два года по контракту с "Барсой", однако его готовы отпустить по выгодной цене.

В составе "Бешикташа" в этом сезоне Пьянич провел 26 матчей и отдал четыре голевые передачи.