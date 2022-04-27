Италия
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Боснийского хавбека в Интере не будет
Известный журналист опроверг информацию о трансфере Пьянича
Миралем Пьянич
В СМИ появилась информация о возможном переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в миланский "Интер".
Однако, известный журналист Николо Скира опроверг эти слухи. По словам Николо, Интер не планирует подписывать контракт с Пьяничем. Чемпион Италии сезона 2020/2021 не видит игрока в своем составе.
В нынешнем сезоне босниец сыграл 20 матчей за "Бешикташ", в которых отдал две результативные передачи.
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Источник:Николо Скира
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