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Серия А. Фиорентина вновь проигрывает, еще и 0:4 дома
Отчеты о перенесенных матчах 20-го тура
Серия А. Перенесенные матчи
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Удинезе" 0:4
Голы: Мари 12, Деулофеу 36, Уолас 90+2, Удоджи 90+5
"Фиорентина": Терраччьяно, Одриосола, Миленкович (Игор 46), Кварта, Бираги, Бонавентура (Мале 46), Торрейра, Данкан (Иконе 70), Гонсалес, Пьонтек (Кабрал 46), Соттил (Кальехон 71)
"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Мари, Нуйтинк, Н. Молина (Соппи 90), Арслан (Яяло 60), Уолас, Макенго, Удоджи, Саксесс (Пуссетто 66), Деулофеу (Несторовски 90)
Предупреждения: Гонсалес 49, Торрейра 59, Мале 90+4 - Нуйтинк 16, Деулофеу 49, Макенго 55, Удоджи 80
То ли "Фиорентину" перехвалили, то ли она слишком устала, ведь в последние недели играет каждые 3-4 дня. После четырех побед и ничьей в пяти матчах, в том числе 1:1 в гостях против "Интера" и выбивание "Наполи" из борьбы за Скудетто, она проиграла "Ювентусу" в Кубке, "Салернитане" в лиге и вот теперь выдала такое с "Удинезе". Поражение от "Юве" вполне можно понять и простить, поскольку там она играла хорошо. А вот в Салерно и сейчас провалила начало матча, что повлияло на будущее.
"Удинезе" сейчас чувствует себя весьма комфортно. Во Флоренцию приехал с десятью очками и 13-ю забитыми в пяти последних матчах. Выдержал стартовый натиск, когда Сильвестри ногой вытащил удар Пьонтека и более уверенно - Гонсалеса. Защитник Пабло Мари пробил мощно с острого угла. Контратаку после штрафного удара соперника Удоджи завершил ударом, отбитым Терраччьяно, а Деулофеу добил. Между этими голами наблюдал за крайне нервным, раздраженным соперником, больше выпрашивающим пенальти.
Лишь после второго пропущенного "фиалкам" удалось придавить и к концу первого тайма хотя бы выйти на преимущество по ударам по воротам (при 70:30 по владению мячом). Одриосола получил мяч в четырех метрах от ворот, но не ожидал рикошета и пробил слабо. Второй тайм хозяева также начали ураганно. Серией штрафных и угловых. Сильвестри чудом остановил после рикошетов на линии ворот, вытащил удар Мале из-под перекладины. Хотя и в те минуты Деулофеу выбежал на вратаря. Терраччьяно пришлось спасать.
С середины тайма фриуланцы чувствовали себя спокойнее. Молина еще и в контратаках дважды проигрывал дуэли вратарю. Удоджи головой пробивал в стойку. А Уолас в итоге прорвался и забил с помощью рикошета. Еще и Макенго и Удоджи разыграли контратаку.
После 13-ти поражений на "Франки" подряд "Удинезе" даже побеждает со счетом 4:0. Тем самым официально обеспечивая себе место в Серии А. А "Фиорентина" остается шестой, упускает шанс выйти на пятое место и, если продолжит выдавать такие результаты, опустится еще ниже. Она устала, застопорилась очень невовремя. После такого провала как бы не развалиться.
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