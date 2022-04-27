Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта - Торино: смотреть онлайн бесплатно матч команды Малиновского
Украинец впервые после травмы попал в заявку
Фейсбук Аталанти/Автор невідомий
В прошлом туре бергамцы прервали свою серию из трёх поражений подряд в чемпионате победой над "Венецией", которая замыкает таблицу лиги.
Чемпионат Италии. 20-й тур
"Аталанта" 21:15 "Торино"
Трансляция - MEGOGO
Популярное сейчас
- Украинские воины на трофейном Т-80 уничтожили такой же танк под управлением российских захватчиков
- По-моєму, чувак, нас кинули. песков прокомментировал обмен медведчука на украинских военных
- Григорий Суркис: Это не просто война Украины и россии, это война рф против всего цивилизованного мира
- Серия А. Еще один провал Наполи, Салернитана переигрывает даже Фиорентину, драма в Генуе
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО