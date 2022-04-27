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Аталанта - Торино: смотреть онлайн бесплатно матч команды Малиновского

Италия
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Украинец впервые после травмы попал в заявку

Аталанта - Торино: смотреть онлайн бесплатно матч команды Малиновского

Фейсбук Аталанти/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре бергамцы прервали свою серию из трёх поражений подряд в чемпионате победой над "Венецией", которая замыкает таблицу лиги. На этот раз соперник посерьёзнее и очень неуступчивый: туринские "быки" в 2022-м не проигрывали "Ювентусу", "Интеру", "Милану" и "Лацио", поэтому наверняка планируют отстоять хотя бы ничью сегодня. Для Украины намного важнее возвращение в обойму Руслана Малиновского: хавбек пока вне основы, но попал в заявку на игру. Ожидаем его появления на поле во втором тайме.

Чемпионат Италии. 20-й тур
"Аталанта" 21:15 "Торино"
Трансляция - MEGOGO

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В статье: Аталанта (Бергамо) Торино (Турин)
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