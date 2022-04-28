Фэйл ценой в титул. Безумный привоз игроков Интера, который стоил им поражения против Болоньи

Даже ничья не устраивала "Интер", чтобы остаться на ситуативном первом месте в таблице Серии А. Но до 81 минуты на табло "Джузеппе Меацца" в поединке против "Болоньи" сохранялся ничейный результат 1:1. А дальше... А дальше игроки хозяев соорудили что-то невероятное, создав коллективый гол в свои ворота.

"Милан" возглавляет таблицу Серии А с 74 очками в активе. У "Интера" на два балла меньше. До конца чемпионата остаётся четыре тура.