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Фэйл ценой в титул. Безумный привоз игроков Интера, который стоил им поражения против Болоньи

Италия
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Помните легендарное падение Джеррарда? "Нерадзурри" сотворили нечто подобное

Фэйл ценой в титул. Безумный привоз игроков Интера, который стоил им поражения против Болоньи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Даже ничья не устраивала "Интер", чтобы остаться на ситуативном первом месте в таблице Серии А. Но до 81 минуты на табло "Джузеппе Меацца" в поединке против "Болоньи" сохранялся ничейный результат 1:1. А дальше... А дальше игроки хозяев соорудили что-то невероятное, создав коллективый гол в свои ворота.

"Милан" возглавляет таблицу Серии А с 74 очками в активе. У "Интера" на два балла меньше. До конца чемпионата остаётся четыре тура.

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В статье: Болонья Интер (Милан) лучшие голы
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