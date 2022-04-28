Италия
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Фэйл ценой в титул. Безумный привоз игроков Интера, который стоил им поражения против Болоньи
Помните легендарное падение Джеррарда? "Нерадзурри" сотворили нечто подобное
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Даже ничья не устраивала "Интер", чтобы остаться на ситуативном первом месте в таблице Серии А. Но до 81 минуты на табло "Джузеппе Меацца"
"Милан" возглавляет таблицу Серии А с 74 очками в активе. У "Интера" на два балла меньше. До конца чемпионата остаётся четыре тура.
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