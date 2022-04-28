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Голевой фестиваль в Бергамо. Видео голов и обзор матча Аталанта - Торино 4:4

Италия
(1 голосов)

Руслан Малиновский отыграл 11 минут

Голевой фестиваль в Бергамо. Видео голов и обзор матча Аталанта - Торино 4:4

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" из-за своей серии из трёх подряд поражений в чемпионате скатилась уже на восьмую строчку. Победа над "Венецией" в прошлом туре добавила положительных эмоций, но в борьбу за еврокубки не вернула. Выиграть второй кряду поединок не получилось: "Богиня" снова неудачно сыграла дома, где в последний раз в чемпионате побеждала ещё в феврале. В позитив можно занести разве что характер, ведь команда Малиновского отыгралась по ходу второго тайма со счёта 2:4. Но ведь до этого и вела 2:1. К слову, украинец вышел на поле впервые после травмы, получив от тренера 11 минут.

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"Торино" в 2022-м уже отбирал очки у "Лацио", "Милана", "Интера" и "Ювентуса". Новой жертвой стали бергамцы.

Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Торино" 4:4
Голы: Муриэль 17 (пен.), 84 (пен.), Де Роон 23, Пашалич 78 - Санабрия 4, Лукич 36 (пен.), 64 (пен.), Фройлер 67 (автогол)

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В статье: Аталанта (Бергамо) Торино (Турин)
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