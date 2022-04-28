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Индзаги: Тяжелый удар, но Интер может отыграть два очка за четыре матча
Наставник "нерадзурри" - о сенсационном поражении от "Болоньи"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал сенсационное поражение от "Болоньи" (1:2) в перенесенном матче 20-го тура Серии А.
"Несомненно, это горький исход. Мы больше не управляем нашей судьбой. Нужно следовать за "Миланом" и попытаться выиграть все оставшиеся 4 матча. Думаю, мы хорошо играли в первом тайме и допустили только одну ошибку – в момент с голом Арнаутовича. Мы создали много случаев и заслужили второй мяч.Читайте такжеФэйл ценой в титул. Безумный привоз игроков Интера, который стоил им поражения против Болоньи
Мы первыми открыли счет и должны были забивать ещё, а не пропускать гол Арнаутовича, который можно было предотвратить. После перерыва мы действовали слишком агрессивно, за что и были за это наказаны. "Болонья" почти не заходила в нашу штрафную, а после неприятного инцидента со вторым пропущенным мячом, мы опустили руки. Это не слишком удивляет, многое было поставлено на карту, все это очень давило на команду.
Сейчас нам необходимо не сдаваться. Это был тяжелый удар, но мы видели, как сегодня играла "Болонья". Каждый матч будет сложным, но два очка — отрыв, который мы можем отыграть за четыре матча", - цитирует Индзаги Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
После 34 сыгранных туров "Интер" идет на второй позиции турнирной таблице Серии А, уступая лидирующему "Милану" два зачетных пункта.
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