Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан продал билеты на места для фанатов Фиорентины своим болельщикам
Это нельзя никак предотвратить?
Фото: twitter.com/acffiorentina
Генеральный директор "Фиорентины" Джо Бароне возмущен поведением "Милана", сообщает Corriere dello Sport. Команды предстоит сыграть 1 мая на "Сан-Сиро" в рамках 35-го тура Серии А.
Сообщается, что значительная часть билетов на матч, предназначавшихся для болельщиков "фиалок", была реализована людям, поддерживающим хозяев
"В среду вечером я разговаривал с (президентом "Милана") Паоло Скарони. Я объяснил ему свою позицию. Я сказал, что очень зол из-за этой ситуации. Нас не уважают.
"Милан" в курсе, что я возмущен, так что посмотрим, что будет дальше", – сказал Бароне.
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Кулеба и Ермак отреагировали на ракетный удар по Киеву
- Мэр Херсона: Оккупанты не готовятся к референдуму – делать еще одну квазиреспублику нет смысла
- Возле Мелитополя взорвали мост, по которому россияне везли оружие из Крыма
- Фэйл ценой в титул. Безумный привоз игроков Интера, который стоил им поражения против Болоньи
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки