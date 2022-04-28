Милан продал билеты на места для фанатов Фиорентины своим болельщикам

Генеральный директор "Фиорентины" Джо Бароне возмущен поведением "Милана", сообщает Corriere dello Sport. Команды предстоит сыграть 1 мая на "Сан-Сиро" в рамках 35-го тура Серии А.

Сообщается, что значительная часть билетов на матч, предназначавшихся для болельщиков "фиалок", была реализована людям, поддерживающим хозяев

"В среду вечером я разговаривал с (президентом "Милана") Паоло Скарони. Я объяснил ему свою позицию. Я сказал, что очень зол из-за этой ситуации. Нас не уважают.

"Милан" в курсе, что я возмущен, так что посмотрим, что будет дальше", – сказал Бароне.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.