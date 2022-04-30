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Серия А. Разъяренный Наполи отгрузил шесть Сассуоло, Кальяри слишком близок к зоне вылета
От скандала к карнавалу в Неаполе
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Серия А. 35-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Сассуоло" 6:1
Голы: Кулибали 7, Осимхен 15, Лосано 19, Мертенс 21, 54, Ррахмани 80 - Лопес 87
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо (Дзаноли 82), Кулибали, Ррахмани, Руи (Гулям 82), Ангисса, Руис (Демме 77), Лосано (Политано 77), Мертенс, Инсинье, Осимхен (Элмас 77)
"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Кирикеш (Айхан 46), Д. Феррари, Рожерио, Фраттези (Маньянелли 72), Лопес, Берарди, Распадори, Джуричич (Энрике 25), Скамакка (Дефрель 46)
Предупреждения: Лопес 18, Фраттези 53, Берарди 84
В Неаполе и в "Наполи" для перехода от карнавала к скандалу и назад много не надо. Карнавал борьбы за Скудетто был прерван уже в первом матче поражением дома от "Фиорентины". Сразу же из-за пропущенного на 91-ой минуте не удалось переиграть дома "Рому". Таким образом, в пяти последних матчах лиги дома неаполитанцы остались лишь с одной победой. А сразу же после этого в гостях они потеряли 2:0 над "Эмполи", пропустив трижды с 80-ой до 87-ой минуты, и вылетели из борьбы за трофей.
Последнее поражение вызвало бурю. Президент Аурелио Де Лаурентис жёстко критиковал игроков, обвиняя в бесхарактерности и недоумевая, как с полутораразовым преимуществом над "Миланом" по общей сумме зарплат отстают от него. Он грозно присутствовал на всех тренировках на этой неделе. Даже говорили о том, что главный тренер Лучано Спаллетти, которым босс ещё недавно чуть ли не восхищался, покинет команду летом. Сам алленаторе требовал от игроков реакцию. И получил её сполна.
Впервые с 2009-го года в лиге "Наполи" забил три гола за 20 минут и четыре за 21. Кулибали замкнул головой угловой Инсинье. Осимхен, еще до этого выходивший на вратаря и попавший в стойку, практически повторил упражнение с тем же ассистентом. Мертенс перехватил, а Осимхен поменялся ролями с Лосано - прорвался справа и прострелил. Затем Дрис поменялся ролями с Инсинье - сместился слева в центр и закрутил. Во втором тайме Дрис разыграл с Руисом, а Ррахмани и Лопес воспользовались отскоками.
"Наполи" останется на третьем месте. А "Сассуоло" терпит четвертое поражение в пяти последних матчах. С тех пор, как прекратил играть и начал пиарить и продавать своих молодых лидеров, результатов нет.
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Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Эллас Верона" 1:2
Голы: Жоао Педро 58 - Барак 8, Капрари 44
"Кальяри": Краньо, Гольданига (Карбони 50), Ловато, Альтаре, Белланова (Перейро 75), Марин (Нандес 46), Грасси, Дейола (Рог 46), Дельберт, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти 50)
"Эллас Верона": Монтипо, Чеккерини (Шутало 73), Тамез, Казале, Фараони, Илич (Велозу 65), Хонгла (Гюнтер 65), Депаоли, Капрари (Рецос 84), Барак (Лазанья 65), Симеоне
Предупреждения: Паволетти 51, Карбони 90+1 - Барак 22, Тамез 23, Хонгла 56, Симеоне 77
"Кальяри" еще вовсе не вылетел из борьбы за свой трофей - место в Серии А на следующий сезон. На данный момент находится на 17-ом месте, позволяющем остаться в Высшем дивизионе. Но его динамика очень плоха. Вместе с этим поражением он потерпел уже седьмое в последних восьми матчах. Неделю назад проиграл битву за шесть очков "Дженоа" из зоны вылета, через неделю ожидает еще одна команда оттуда - "Салернитана". Теоретически по итогам тура он сам может оказаться там.
В энергичной игре команды сразу же начали обмениваться ударами по воротам, вратари работали, мяч даже дважды попадал в каркас ворот гостей. Подвел одного из киперов защитник Дальберт, потерявший мяч. А затем "Верона" во время давления "Кальяри" силами Илича выдала длинный мяч на Капрари. На этот гол в раздевалку хозяева сумели ответить лишь классным штрафным ударом. После него они даже в створ ворот не попадали.
"Верона" неделю назад ничьей затянула "Сампдорию" в борьбу против вылета, незадолго до того переиграла "Дженоа", серьезно осложнив ее положение. Она играет добросовестно. А положение "Кальяри" не менее сложно.
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