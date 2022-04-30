Серия А. Дженоа проигрывает дерби и остается в зоне вылета

Серия А. 35-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Дженоа" 1:0

Гол: Сабири 25

Нереализованный пенальти: Кришито 90+5 (вратарь)

"Сампдория": Аудеро, Берешински, О. Колли, А. Феррари, Ауджелло, Торсби, Экдаль, Кандрева (Конти 83), Сенси (Виейра 68), Сабири (Квальярелла 88), Капуто

"Дженоа": Сиригу, Френдруп, Бани, Эстигор, Васкес (Кришито 46), Бадель, Стураро (Портанова 38), Гальдамес (Йебоа 74), Амири (Мелегони 56), Дестро, Экубан (Гудмундссон 56)

Предупреждения: Аудеро 32, Кандрева 51, А. Феррари 90+4 - Мелегони 90+1

Дерби Маяка или Фонаря - одно из наиболее красочных в Италии, если не наиболее. Нынешнее еще и было подогрето прямой турнирной борьбой, что в истории нечасто случалось. Обе борются против вылета, обе играют слабо. Тренеры обеих работают по 12 туров и не сумели как следует сдвинуть команды с мест, на которых оставили их предшественники. Да еще и в последних трех турах пять из шести соперников команд - из Топ-8 лиги. То есть отчетный матч был критически важен. И при этом не обещал ничего.

Оба тренера предсказывали грязный матч, с обилием единоборств, агрессии, "точно не "Манчестер Сити" - "Реал". Бывший игрок "Сампдории" Амедео Карбони говорил о "Дерби Страха". Таким оно получилось. Команды боялись раскрываться, не ускорялись. Номинальные хозяева угрожали лишь с флангов, номинальные гости - ударами издали либо "стандартами". Зато борьбы, нервов было хоть отбавляй. Баннер ультрас "Дории" перед матчем возле ее базы о "вечере для настоящих мужчин" оправдался. А в итоге получили и драму.

В первом тайме "Сампдория" выглядела интереснее. Провелa несколько неплохих фланговых атак. Один из навесов справа никто не замкнул, но мяч уже на левом фланге подхватил Ауджелло, прострелил, а Сабири, игравший первое дерби в карьере, в падении замкнул. Также полузащитник, вышедший на позиции форварда, пробивал головой - Сиригу отбил. "Дженоа" ответила лишь дальним ударом Амири, отбитым неуверенно. Ну а во втором тайме "Сампдория" удерживала результат. Как следует, даже владела мячом чаще соперника.

Она все же могла пропустить. В добавленное время мяч попал в руку Феррари, арбитр посмотрел видео и назначил пенальти. К мячу подошел Кришито - легенда "Дженоа", многолетний капитан. Лишь к этому матчу вернувшийся после череды травм. Правда, несколько месяцев назад он вызвал возмущение болельщиков, отказавшись пробивать важный пенальти. Лучше бы не пробивал и сейчас. Получилось слабо, почти по центру, и Аудеро легко отбил. А Доменико упал на газон и зарыдал. Утешать его подходили даже соперники.

"Дженоа" остается в зоне вылета. До "Кальяри", у которого выиграла неделю назад, по-прежнему три очка. Но это поражение может стать решающим, поскольку есть еще "Салернитана" и "Венеция". Есть они и для "Сампдории". Восемь очков гандикапа над зоной вылета подопечных Марко Джампаоло, не проигравшего уже седьмое Генуэзское дерби в карьере (пять побед) - не так много, когда у команды из Салерно два матча в запасе.

Владислав Супряга остался в запасе "Сампдории". Несмотря на то, что, кроме него, в заявке на матч были лишь два чистых форварда. В итоге в атаке вышли форвард Капуто и полузащитник Сабири. Последний забил и был заменен форвардом Квальяреллой.