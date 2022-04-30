Серия А. 4:3 Лацио в Специи, Коваленко вышел на замену в концовке матча

Серия А. 35-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Лацио" 3:4

Голы: Амиан 9, Агудело 35, Христов 56 - Иммобиле 33 (пен.), Проведель 54 (автогол), С. Милинкович-Савич 68, Ачерби 90

"Специя": Проведель, Амиан, Христов, Николау, Реца, Маджоре (С. Бастони 81), Кивьор, Верде (Антист 78), Агудело (Коваленко 82), Гьяси, Манай (Сальседо 89)

"Лацио": Стракоша, Лаццари, Патрик (Луис Фелипе 86), Ачерби, Марушич, Катальди (Лейва 90+2), Башич (Луис Альберто 59), С. Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Ромеро 90+2), Иммобиле, Дзакканьи

Предупреждения: Манай 64, Амиан 64, Коваленко 90+1 - Дзакканьи 37

"Специя" и "Лацио", в принципе, в неплохом состоянии в турнирной таблице. Вместе с тем, в подвешенном, никак не могут найти постоянство. Первые набрали лишь семь очков в предыдущих десяти турах, удовлетворяясь победами над командами, которые ниже их в турнирной таблице. Вторые набрали 17, чего не хватало для выхода на пятое место. Они постоянно упускали шанс сдвинуть "Рому". Более того, президент Клаудио Лотито сейчас в ссоре и с болельщиками, и с тренером Маурицио Сарри.

Впрочем, все это не помешало командам выдать веселый матч. В принципе, "Лацио" заслужил итоговый результат, что видно хотя бы по статистике. 22:9 по ударам по воротам, 9:3 - в створ, 71:29 по владению мячом. Но ему трижды пришлось отыгрываться, а победный гол забивать на 90-ой минуте. Практически на той же, на которой пропустил неделю тому от "Милана" (1:2) и забил две недели тому "Торино" (1:1).

"Специя" забила с навеса со штрафного. Мяч взмыл вверх, защитники почему-то заснули, и Амиан пробил в упор. На это ответил Иммобиле после руки Николау. Агудело перехватил у Патрика и перебросил Стракошу. Удар Дзакканьи коснулся пальцев Проведеля, стойки и затем спины вратаря. Верде навесил штрафной на голову Христову. Милинкович-Савич получил длинный мяч. Дзакканьи еще и после этого пробивал в стойку. А в итоге после перехвата и двух ударов у Ачерби получилось что-то странное по дуге. Зато в ворота.

Символично, что решающий гол забил Ачерби. Еще один эпицентр ссоры в "Лацио". Неделю тому камера поймала его улыбающимся сразу после гола "Милана". Явно саркастически, но болельщики сожрали его с потрохами на форумах, и даже партнер по команде Адам Марушич в те же секунды набросился на воспитанника "россонери". Теперь он реабилитировался.

"Лацио" наконец-то выходит на пятое место. А "Специя" остается в восьми очках над зоной вылета. Теоретически все под контролем, но три поражения подряд настораживают.

Виктор Коваленко вышел на замену на 82-ой минуте. Вместо Агудело, отобравшего у него место на поле и забившего. Украинец не смог помешать соперникам устроить финальный штурм. Более того, потерял мяч в голевом эпизоде, после чего началась контратака. Также успел получить желтую карточку.