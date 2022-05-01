Серия А. Ювентус уверенно плетется к Лиге Чемпионов, Венеция - к вылету

Серия А. 35-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Венеция" 2:1

Голы: Бонуччи 7, 76 - Араму 71

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Де Лихт, Лука Пеллегрини (Сандро 58), Закария, Миретти (Кьеллини 79), Рабио, Бернардески (Дибала 58), Влахович (Артур 79), Мората (Кен 69)

"Венеция": Мяянпяя, Матею (Улльманн 86), Кальдара, Чеккарони, Хапс (Окереке 86), Чрнигой (Перец 64), Ампаду, Кюйзанс (Кийин 46), Вакка (Фьордиллино 37), Араму, Анри

Предупреждения: Закария 25, Лука Пеллегрини 45+1, Сандро 63 - Кийин 56, Араму 61, Хапс 78

"Ювентус" продолжает уверенно плестись к месту в Топ-4, а значит - к Лиге Чемпионов на следующий сезон. Играет он совершенно невзрачно, в двух предыдущих гостевых матчах пришлось устраивать камбеки, в двух предыдущих домашних он вообще не победил. Невзрачно выглядел и сегодня дома против последней команды лиги, приехавшей в Турин после восьми поражений подряд и с новым, временным, главным тренером. Андреа Сончин был поднят из Примаверы и сумел осложнить жизнь гранду. Но не отобрал очки.

В дебюте "Венеция" как раз выглядела разваленной как при Паоло Дзанетти, а "Ювентус" - отлично. Пеллегрини издали пробил в перекладину, дебютант стартового состава юный Миретти подал штрафной, Де Лихт перевёл далее головой, Бонуччи, также головой, забил. А вот далее команда Сончина выглядела лучше соперника, владела мячом больше. В первом тайме Араму пробивал в створ (слишком по центру), а Анри замыкал чуть неточно. Во втором тайме Щесны потащил штрафной Араму, Маттиа также не попал с десяти метров.

В итоге десятый номер гостей своего добился. Вышедший на замену Перец сбросил ему грудью, и Араму классно пробил издали с полулета с отскоком от газона. Однако тут же хозяева подали угловой, Данило пробил головой плохо, но Мяянпяя вытащил плохо, и Бонуччи затолкал в ворота. Дубль в День Рождения 35-летнего капитана.

Семь побед, ничья и поражение "Юве" в последних девяти матчах. Уже в следующем туре он может официально обеспечить себе место в Топ-4. Лишь две из семи побед с разницей более одного мяча, но это, как и его игра, никого не интересует. Не интересует игра и "Венецию". Она играла хорошо, но с девятым поражением подряд осталась последней и также может вылететь в 36-ом туре.