Россонери делают ещё шаг к титулу. Видео гола и обзор матча Милан - Фиорентина 1:0

Ничья не устраивала "Милан", а забить хотя бы один гол в ворота "Фиорентины" не удавалось до 82 минуты. Но Леау своим шансом воспользовался , продлив победную серию "россонери" до трёх игр кряду в чемпионате, а также позволив сохранить своей команде первую строчку. Впрочем, "Интер" продолжает дышать в спину, отставая за три тура до финиша Серии А лишь на два балла.

Серия А. 35-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Леау 82