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Россонери делают ещё шаг к титулу. Видео гола и обзор матча Милан - Фиорентина 1:0
"Красно-чёрные" продолжают двигаться к первому за 11 лет чемпионству
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ничья не устраивала "Милан", а забить хотя бы один гол в ворота "Фиорентины" не удавалось до 82 минуты. Но Леау
Серия А. 35-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Фиорентина" 1:0
Гол: Леау 82
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