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Россонери делают ещё шаг к титулу. Видео гола и обзор матча Милан - Фиорентина 1:0

Италия
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"Красно-чёрные" продолжают двигаться к первому за 11 лет чемпионству

Россонери делают ещё шаг к титулу. Видео гола и обзор матча Милан - Фиорентина 1:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Ничья не устраивала "Милан", а забить хотя бы один гол в ворота "Фиорентины" не удавалось до 82 минуты. Но Леау своим шансом воспользовался, продлив победную серию "россонери" до трёх игр кряду в чемпионате, а также позволив сохранить своей команде первую строчку. Впрочем, "Интер" продолжает дышать в спину, отставая за три тура до финиша Серии А лишь на два балла.

Серия А. 35-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Фиорентина" 1:0
Гол: Леау 82

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Милан
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