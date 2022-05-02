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Возвращение Пирло. Легендарный итальянец может возглавить клуб Виктора Коваленко
Нынешний наставник готов отправится на новое место
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
За три тура до конца чемпионата "Специя" опережает зону вылета сразу на восемь балов. Вероятнее всего, они сохранят свое место в Серии А.
По данным Джанлуки ди Марцио, высока вероятность того, что летом в клубе произойдет смена тренера. Нынешний рулевой Тьяго Мотта готовится к новому вызову, что вынудит руководство искать ему замену.
Ди Марцио уверяет, что главный кандидат на этот пост - Андреа Пирло. После ухода из "Ювентуса", легендарный в прошлом хавбек находился без работы, но уже готов к новому вызову.
#Spezia, è Andrea #Pirlo il primo nome per la panchina della prossima stagionehttps://t.co/C5Pjb5VHYC— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 2, 2022
Отметим, что в составе "Специи" играет украинец Виктор Коваленко. Его арендовали у "Аталанты" и, вполне возможно, что выкупят летом. В текущем сезона на счету Виктора один гол и четыре голевые передачи в 24-х играх.
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