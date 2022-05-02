  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Возвращение Пирло. Легендарный итальянец может возглавить клуб Виктора Коваленко
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение Пирло. Легендарный итальянец может возглавить клуб Виктора Коваленко

Италия
(1 голосов)

Нынешний наставник готов отправится на новое место

Возвращение Пирло. Легендарный итальянец может возглавить клуб Виктора Коваленко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

За три тура до конца чемпионата "Специя" опережает зону вылета сразу на восемь балов. Вероятнее всего, они сохранят свое место в Серии А.

По данным Джанлуки ди Марцио, высока вероятность того, что летом в клубе произойдет смена тренера. Нынешний рулевой Тьяго Мотта готовится к новому вызову, что вынудит руководство искать ему замену.

Ди Марцио уверяет, что главный кандидат на этот пост - Андреа Пирло. После ухода из "Ювентуса", легендарный в прошлом хавбек находился без работы, но уже готов к новому вызову.

Отметим, что в составе "Специи" играет украинец Виктор Коваленко. Его арендовали у "Аталанты" и, вполне возможно, что выкупят летом. В текущем сезона на счету Виктора один гол и четыре голевые передачи в 24-х играх.

Читайте такжеСерия А. 4:3 Лацио в Специи, Коваленко вышел на замену в концовке матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Тьяго Мотта Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде