Возвращение Пирло. Легендарный итальянец может возглавить клуб Виктора Коваленко

За три тура до конца чемпионата "Специя" опережает зону вылета сразу на восемь балов. Вероятнее всего, они сохранят свое место в Серии А.

По данным Джанлуки ди Марцио, высока вероятность того, что летом в клубе произойдет смена тренера. Нынешний рулевой Тьяго Мотта готовится к новому вызову, что вынудит руководство искать ему замену.

Ди Марцио уверяет, что главный кандидат на этот пост - Андреа Пирло. После ухода из "Ювентуса", легендарный в прошлом хавбек находился без работы, но уже готов к новому вызову.

#Spezia, è Andrea #Pirlo il primo nome per la panchina della prossima stagionehttps://t.co/C5Pjb5VHYC — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 2, 2022

Отметим, что в составе "Специи" играет украинец Виктор Коваленко. Его арендовали у "Аталанты" и, вполне возможно, что выкупят летом. В текущем сезона на счету Виктора один гол и четыре голевые передачи в 24-х играх.