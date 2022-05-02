Милан вспоминает. В этот день гол Андрея Шевченко принес россонери чемпионство

Два дня назад "Реал" Карло Анчелотти выиграл чемпионат Испании. Однако это далеко не единственный трофей в тренерской карьере итальянца.

Ровно 18 лет назад, 2-го мая 2004-го года, его "Милан" официально стал чемпионом Италии. Победный гол в игре против "Ромы" забил украинец Андрей Шевченко - форвард точно пробил головой после навеса Кака.

Официальная пресс-служба "россонери" выложила этот гол отдельно, предлагая нам еще раз им насладиться.

18 years ago, #OnThisDay, a one-goal win over Roma sealed our 17th Scudetto! ????



Nel 2004, oggi, la vittoria sulla Roma ci vide alzare al cielo il nostro 17° Scudetto! ????#SempreMilan @skrill pic.twitter.com/AixMhH31SX — AC Milan (@acmilan) May 2, 2022

Отметим, что в том розыгрыше Серии А Шевченко забил 24 гола, став лучшим бомбардиром турнира. В декабре 2004-го он получил Золотой мяч.