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Милан вспоминает. В этот день гол Андрея Шевченко принес россонери чемпионство

Италия
(1 голосов)

С передачи Кака

Милан вспоминает. В этот день гол Андрея Шевченко принес россонери чемпионство

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Два дня назад "Реал" Карло Анчелотти выиграл чемпионат Испании. Однако это далеко не единственный трофей в тренерской карьере итальянца.

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Ровно 18 лет назад, 2-го мая 2004-го года, его "Милан" официально стал чемпионом Италии. Победный гол в игре против "Ромы" забил украинец Андрей Шевченко - форвард точно пробил головой после навеса Кака.

Официальная пресс-служба "россонери" выложила этот гол отдельно, предлагая нам еще раз им насладиться.

Отметим, что в том розыгрыше Серии А Шевченко забил 24 гола, став лучшим бомбардиром турнира. В декабре 2004-го он получил Золотой мяч.

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В статье: Андрей Шевченко Милан
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