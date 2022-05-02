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Наследник Платини и дель Пьеро. Ювентус определился с новым десятым номером

Италия
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Дибала вскоре освободит данный номер

Наследник Платини и дель Пьеро. Ювентус определился с новым десятым номером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" гарантировал себе место в топ-4 по итогам сезона за три тура до финиша. Это означает не только выход в ЛЧ, но и выкуп Федерико Кьезы.

Два года назад вингер был арендован у "Фиорентины" и летом выкуп становился бы обязательным, в случае выхода туринцев в ЛЧ. То есть, со следующего сезона Федерико будет играть в "Юве" на полноценной основе.

Помимо этого, по данным La Gazzetta dello Sport, руководство "зебр" намеренно отдать Кьезе десятый номер, под которым ранее играли легенды клуба - Платини, дель Пьеро, Баджо. Сейчас его носит Дибала, но летом он покинет клуб.

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В текущем сезоне Кьеза отличился восемью результативными действиями (4+4) в 18-ти играх. Сейчас он проходит восстановления после разрыва "крестов".

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В статье: Ювентус (Турин) Федерико Кьеза
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