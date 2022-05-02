Наследник Платини и дель Пьеро. Ювентус определился с новым десятым номером

"Ювентус" гарантировал себе место в топ-4 по итогам сезона за три тура до финиша. Это означает не только выход в ЛЧ, но и выкуп Федерико Кьезы.

Два года назад вингер был арендован у "Фиорентины" и летом выкуп становился бы обязательным, в случае выхода туринцев в ЛЧ. То есть, со следующего сезона Федерико будет играть в "Юве" на полноценной основе.

????OFICIAL. Con la clasificación de la Juventus a la Champions League 2022/2023 se activa la obligación de compra por Federico Chiesa (24|????????).



????La 'Vecchia Signora' paga €40 millones + €10M en el bonus. Llamado a ser uno de los líderes del proyecto de Allegri. pic.twitter.com/FTT4TRNf1c — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) May 2, 2022

Помимо этого, по данным La Gazzetta dello Sport, руководство "зебр" намеренно отдать Кьезе десятый номер, под которым ранее играли легенды клуба - Платини, дель Пьеро, Баджо. Сейчас его носит Дибала, но летом он покинет клуб.

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В текущем сезоне Кьеза отличился восемью результативными действиями (4+4) в 18-ти играх. Сейчас он проходит восстановления после разрыва "крестов".