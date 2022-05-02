Серия А. Аталанта с трудом спасается от Салернитаны, ассист Малиновского

Серия А. 35-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Салернитана" 1:1

Голы: Пашалич 88 - Эдерсон 27

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль (Пашалич 46), Скальвини (Джимсити 46), Хатебур (Меле 54), Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста, Бога, Сапата (Миранчук 54), Муриэль (Малиновский 76)

"Салернитана": Сепе, Мадзокки (Драгушин 85), Фасио, Дьомбер, Зортеа, Руджери (Гальоло 67), Л. Кулибали, Эдерсон (Кастанос 86), Бохинен, Джурич (Бонаццоли 78), Верди (Муссе 85)

Предупреждения: Демираль 37, Паломино 38, Фройлер 90 - Джурич 38, Верди 55

Главный арбитр: Марко Гвида

В двух предыдущих домашних матчах Серии А для "Аталанты" бросалось в глаза, что она просто не сильнее середняков - "Вероны" и "Торино". Лишь против последнего удалось спастись в концовке с 2:4 на 4:4. Между этими матчами, правда, состоялась более чем уверенная победа в Венеции над командой из зоны вылета. Но "Салернитана", хотя и также в этой зоне, на совсем ином уровне. Выиграла три матча подряд, в том числе и у опережающей бергамцев "Фиорентины". Верит в чудесное спасение.

Сегодня она играла смело, на равных. В первом тайме даже владела мячом ненамного меньше, а по опасным атакам точно не уступала. Обе команды в целом слишком поспешно завершали хорошие атаки ударами издали по центру. Гости однажды поработали лучше. Повторно забросили после углового и Джурич сбросил Эдерсону. Далее также отходили в оборону лишь постепенно, не ставили "автобус", держали игру практически на равных. Интересно, что все их семь первых ударов по воротам в матче попали в створ.

На 76-ой минуте на поле появился Руслан Малиновский, в лиге выходивший в стартовом составе за последние 45 дней лишь однажды. Он сразу же начал обострять игру. Пробил по воротам с угла штрафной неточно. К тому времени статистическое преимущество хозяев наконец стало существенным. Почти двукратным. И в итоге Малиновскому удался классный пас вразрез по правой стороне, а Пашалич четко пробил в дальний угол. Руслан мог и выиграть матч, но после разворота пробил с 17-ти метров выше.

После финального свистка ни одна из команд не выглядела довольной. "Салернитана" не сравнялась с "Кальяри" по набранным очкам, а отстает на два, хотя и с матчем в запасе. Она упустила шанс наконец-то покинуть зону вылета. "Аталанта" же упустила шанс вернуться на седьмое место и приблизиться к 5-6 местам на расстояние одного очка. Она впервые после восьми побед не победила одного из новичков лиги, осталась с четырьмя победами в 18-ти домашних матчах лиги. Она просто недостаточно хороша.

Для Малиновского это третий ассист в сезоне в Серии А. Возможно, поможет вернуться в стартовый состав.