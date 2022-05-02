Малиновский отличился крутой голевой передачей в матче Серии А

В матче 35-го тура Серии А "Аталанта" принимала на своем поле "Салернитану".

Долго время коллектив Гасперини проигрывал, однако под занавес игры сумел спастись благодаря голу Пашалича. Шикарный ассист на свой счет записал Руслан Малиновский.

Для украинца это уже 16-е голевое действие в сезоне. Всего он забил десять голов и отдал шесть голевых передач.