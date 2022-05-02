Италия
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Малиновский отличился крутой голевой передачей в матче Серии А
Спас от поражения
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 35-го тура Серии А "Аталанта" принимала на своем поле "Салернитану".
Долго время коллектив Гасперини проигрывал, однако под занавес игры сумел спастись благодаря голу Пашалича. Шикарный ассист на свой счет записал Руслан Малиновский.
Для украинца это уже 16-е голевое действие в сезоне. Всего он забил десять голов и отдал шесть голевых передач.
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