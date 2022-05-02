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Малиновский отличился крутой голевой передачей в матче Серии А

Италия
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Спас от поражения

Малиновский отличился крутой голевой передачей в матче Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 35-го тура Серии А "Аталанта" принимала на своем поле "Салернитану".

Долго время коллектив Гасперини проигрывал, однако под занавес игры сумел спастись благодаря голу Пашалича. Шикарный ассист на свой счет записал Руслан Малиновский.

Для украинца это уже 16-е голевое действие в сезоне. Всего он забил десять голов и отдал шесть голевых передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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