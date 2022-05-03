Аутсайдер Серии А уволил главного тренера

Руководство "Кальяри" приняло решение уволить главного тренера команды Вальтера Маццари, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист возглавлял команду с сентября прошлого года. С ним был подписан контракт до 2024 года.

"Кальяри" потерпел семь поражений в последних восьми встречах. В результате чего команда приблизилась к зоне вылета. За три тура до финиша Серии А "Кальяри" идет 17-м в Серии А.

В следующем туре "Кальяри" встретится с "Салернитаной". Поединок состоится 8 мая.