Экзамены Милана, Рим и Неаполь без тормозов. Итоги 35-го тура Серии А

Кальяри - Эллас Верона 1:2

Наполи - Сассуоло 6:1

Сампдория - Дженоа 1:0

Специя - Лацио 3:4

Ювентус - Венеция 2:1

Милан - Фиорентина 1:0

Эмполи - Торино 1:3

Удинезе - Интер 1:2

Рома - Болонья 0:0

Аталанта - Салернитана 1:1

"Милан" продолжает пробиваться к Скудетто. "Интер" не желает его отпускать. "Наполи" отпустил и сейчас скорее борется с собственными болельщиками и прессой. Они даже не заметили, что после 35-го тура подопечные Лучано Спаллетти обеспечили себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Обеспечил и "Ювентус", где гораздо тише и спокойнее. А вот в Риме буря в разгаре. Как и в борьбе против вылета. Хотя в последней набирают очки слабо.

"Милан"

За последние полторы недели "Милану" пришлось доказывать способность противостоять и падению на дно отчаяния, и взлету на вершину эйфории. Оба экзамена он выдержал. После провала в кубковом дерби переиграл "Лацио", а после сохранения первого места из-за поражения "Интера" в Болонье - переиграл "Фиорентину". Всякий раз непросто, с голом в Риме на 91-ой минуте и в воскресенье в Милане на 82-ой. Яркой игры от "россонери" в этом сезоне мы уже не дождёмся. Но железная оборона и характер присутствуют.

В последних восьми матчах лиги "Милан" забил лишь восемь мячей, но пропустил один. А с начала сезона 17 его голов в лиге (27 процентов) забиты после 74-ой минуты. Таковы признаки обороны и характера. О характере, о постоянной борьбе, о командной работе, а также о терпении и спокойствии Стефано Пиоли говорит постоянно. В первом тайме в воскресенье его команда выглядела хуже гостей, во втором доминировала, но безбожно мазала. И все же он дождался гола и победы. Пусть и из-за ошибки вратаря соперников.

Пиоли назвал гол Рафаэля Леау (первого игрока команды, достигшего десяти за сезон в лиге), огромным облегчением. Признал не лучшую работу без мяча в первом тайме. Признал, что каждый кирпичик в здании Скудетто сейчас крайне тяжел и вес каждого матча возрастает. А Сандро Тонали ещё до матча говорил о фундаментальной важности психологии. Иначе и не может быть в концовке сезона. Всегда тяжело и характер решает.

"Интер"

"Интеру" также пришлось за это время бороться и с депрессией, и с эйфорией. Только в другом порядке. В клубе не скрывали, что поражение в перенесенном матче в Болонье стало тяжёлым ударом, Генеральный директор Джузеппе Маротта назвал матч в Удине экзаменом. Свой экзамен "нерадзурри" также сдали. Причем легче против команды, которая ту самую "Фиорентину" в среду переиграла со счетом 4:0, а в шести предыдущих матчах в целом забила 17 мячей. Хотя легче - не означает легко. Понервничать пришлось.

Как и в Болонье, "Интер" начал ранним голом Ивана Перишича. Далее же в игре на встречных курсах, но с явным недостатком ударов по воротам, заработал пенальти с помощью ВАР. Хотя не факт, что Эдин Джеко не упал слишком быстро. Лаутаро Мартинес не реализовал его, но добил. Вновь помог ВАР, заметив касание вратаря после стойки. Во втором тайме выдержал под давлением вначале, пропустил в середине и не реализовывал, почти паниковал в концовке, но вновь выдержал.

Защитник Маттео Дармиан говорил о тяжелой победе, желал, чтобы страдали меньше, а контролировали игру лучше. Лаутаро говорил о "трех очках страданий и борьбы против сложной, агрессивной команды". Симоне Индзаги - об "огромном доказательстве характера, личных качеств против сильного соперника". Иначе за Скудетто и не борются.

"Наполи" и "Ювентус"

"Наполи" оба своих экзамена уже провалил. Проиграл на фоне и эйфории, и депрессии. Скудетто не будет, в городе считают сезон потерянным, болельщики протестуют, не давали спать игрокам в гостинице. А вышедшему к ним капитану Лоренцо Инсинье вручили пакет с яйцами, предлагая раздать их игрокам. Лучано Спаллетти вместо анализа матча против "Сассуоло" критиковал и журналистов ("наше замечательное достижение третьего места считают незначимым"), и собственных болельщиков ("мы не заслужили эти протесты").

На поле неаполитанцы ответили, разгромив "Сассуоло" со счетом 6:1. Начали двумя ударами головой, продолжили перехватом, затем Дрис Мертенс сделал дубль. Но эту запоздалую феерию в городе даже не заметили. Не заметили и официальное возвращение в Лигу Чемпионов после двух лет отсутствия благодаря в том числе этой победе. В Неаполе и празднуют, и злятся, и плачут без тормозов.

"Ювентус" и Турин противоположны Неаполю десятки лет. Здесь не поддаются эмоциям. Так, без эмоций, "бьянконери" и доплелись до оформления места в Лиге Чемпионов. Понадобился первый дубль Леонардо Бонуччи в сезоне как раз в его День Рождения. После мощного начала и гола "Юве", как всегда, откатился в оборону, позволил дома последней команде лиги "Венеции" вернуться в игру, заслуженно пропустил, сразу же незаслуженно затолкал в ворота после углового (а первый гол был после штрафного) и на этом закончил.

Массимилиано Аллегри признал проблемы, отступление команды в оборону и заслуженный гол соперника. Признал, что повезло забить. Но особо не сокрушался. Бонуччи также похвалил соперника за открытый футбол, но также лишь радовался. В конце концов, "Ювентус" уже привык к подобным матчам. Из последних девяти он лишь в двух не пропускал, добыл лишь две победы с разницей одного мяча. Тем не менее, набрал 22 очка и может позволить себе спокойно готовиться к финалу Кубка.

Символизировала "Ювентус" в этом матче и в целом замена форварда Влаховича на центрального защитника Кьеллини на 79-ой минуте при счёте 2:1. За такую замену Аллегри немало пощипали. Но ведь она помогла сделать результат.

"Рома" и "Лацио"

Рим по географическому расстоянию и эмоциональности гораздо ближе к Неаполю, чем к Турину. Вот и сейчас "Рома" и "Лацио", сравнявшиеся по очкам после 35-го тура, повздорили. Хотя и борются лишь за утешительный приз в виде пятого места. Жозе Моуриньо после матча своей команды не только набросился на "Болонью", но и вспомнил о "Лацио" ("вчера команда выиграла матч с голом с офсайда"). Пресс-служба "орлов" ответила пространным заявлением, которое можно было передать одним предложением: "Не суйся не в свое дело".

Ну а пресса и болельщики с радостью подливали масла в огонь. СМИ, кстати, "Лацио" также осудил.

Что касается футбола, то "лациале" в Специи трижды выходили вперед, но затем пропускали, забили решающий гол на 89-ой минуте силами Ачерби.

Франческо подвергался обструкции своих же болельщиков за улыбку после пропущенного от "Милана" в предыдущем туре неделю назад, потому этот гол для него очень важен и символичен. Хотя и был забит с офсайда, не замеченного даже ВАР. Арбитра ВАР и главного в том матче Луку Пайретто уже исключили до окончания сезона.

Маурицио Сарри заявил, что его команда играла очень хорошо, много создавала. В принципе, он прав. 22:9 по ударам по воротам, 9:3 - в створ, 71:29 - по владению мячом. Но ожидаемо признал и ошибки. Отметив, что пропускала его команда с контратаки и "стандартов". На такую игру в плане набора очков лучше не полагаться.

"Рома" проиграла по владению мячом (41:59), создала не больше, чем соперник. Забивать должны были оба, моментов хватало. Не хватило качества. Что легко объяснить, учитывая, что перед матчем против "Лестера" отдых получили Смоллинг, Карсдорп, Залевски, Мхитарян, Оливейра, Абрахам, Пеллегрини. О низком качестве и говорил Моуриньо. О том, что его команда не сделала достаточно. Он, правда, еще и заявил, что "Болонья" не хотела выиграть вообще, также обвинил арбитров. Но это уже типичный рефлекс португальца.

Острая борьба за первенство в Риме продолжится до последнего.

"Фиорентина" и "Аталанта"

Пятое место может ещё достаться "Фиорентине". Хотя после трех поражений подряд оптимизм иссякает. На 0:4 от "Удинезе" в среду команда отреагировала. Это признал и Винченцо Итальяно, говоря в целом о равной игре, равном уровне игры с "Миланом". Но признал он и более слабый второй тайм после хорошего первого. Его команда уже далеко не в первый раз устала после перерыва и пропустила в концовке. Учитывая Кубок, пропустила после 78-ой минуты в пятом из шести последних матчей. Так не борются в концовке сезона.

Не борются и так, как "Аталанта". Девять очков в девяти последних турах, всего четыре победы в 18-ти домашних в сезоне. А могло ведь быть ещё хуже. Она наравне по очкам с "Фиорентиной" и также ещё может забраться на пятое место, но выглядит не верящей даже в седьмое. Джан Пьеро Гасперини прямо объяснил игру против "Салернитаны", да и все последние месяцы: "Мы лишены духа борьбы, в котором всегда были особенно сильны. Лишены и интенсивности, играем стерильно, пропускаем с первого же момента".

От поражения бергамцев спасли замены. Руслан Малиновский вышел на поле на 76-ой минуте, став лишь пятой заменой. Тем не менее, именно он внес решающую живость в игру команды. Пытался прорываться на дриблинге, пробил с угла штрафной (неточно), отдал замечательный пас вразрез Пашаличу, заработав третий ассист в сезоне в лиге. В добавленное время даже освободился для удара с 17-ти метров. Хотя получилось слишком неточно.

Борьба против вылета

Хотелось бы сказать, что борьба против вылета из Серии А накаляется. Но такое трудно говорить после трех поражений четырёх последних команд лиги. В предыдущие сезоны 30-ти очков не хватало для выживания. На этот раз кажется, что "Сампдория", выигравшая дерби (пять побед и две ничьи Марко Джампаоло в Генуэзском дерби, уже из-за этого тренера стоило возвращать), и "Специя", драматично проигравшая "Лацио", уже спаслись.

"Венеция" уже с девятью поражениями подряд. Она приехала в Турин с новым главным тренером Андреа Сончином, отыграла дебют как со старым - Паоло Дзанетти, пропустила сразу после забитого. Наивная команда. "Кальяри" на следующий матч поедет с новым. Победа и семь поражений в последних восьми матчах отправили Вальтера Маццарри домой. "Дженоа" проиграла дерби - как всегда красочное на трибунах и как всегда вязкое и жесткое на поле - и здесь никакой анализ не нужен. Такой матч проигрывать было нельзя.

"Салернитана", в отличие от остальных аутсайдеров, добыла результат. Она боролась очень прилично, выглядела ничем не хуже "Аталанты". Она в отличной форме, с десятью очками в четырех последних матчах. Давиде Никола остался очень доволен, признавался в любви к игрокам. Но такие потери очков, как здесь на 88-ой минуте и против "Ромы" на 85-ой, могут дорого стоить.

Пятого мая она встретится с "Венецией" в перенесенном матче.

За "Специю" восемь минут отыграл Виктор Коваленко. Получил жёлтую карточку, потерял мяч на выходе в атаку, что превратилось в тот самый гол Ачерби.

Лучший игрок тура - Леонардо Бонуччи ("Ювентус"). Обеспечил "Юве" Лигу Чемпионов

Прорыв тура - "Наполи". Поздно, но красиво

Разочарование тура - "Аталанта". Просто недостаточно сильна сейчас

Лучший вратарь тура - Руй Патрисиу ("Рома"). Ещё и спасал команду Моуриньо

Лучший тренер тура - Давиде Никола ("Салернитана"). Состоится его второе чудо?

Фото - ANSA