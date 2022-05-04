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В честь дня рождения. Аталанта выпустила подборку лучших голов Малиновского

Италия
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От левой ноги украинца страдали и "Юве", и "Наполи", и многие другие

В честь дня рождения. Аталанта выпустила подборку лучших голов Малиновского

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Сегодня один из лучших футболистов нынешней сборной Украины Руслан Малиновский празднует 29-й день рождения. Об этом мы писали ранее.

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"Аталанта" не забыла отдельно поздравить своего игрока с приятным праздников. Пресс-служба итальянского клуба выложила подборку лучших голов украинского хавбека.

Напомним, что за "Аталанту" Малиновский выступает с 2019-го года. За это время он отличился 29 раз в 126 играх. При этом Руслан также отдал 25 голевых передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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