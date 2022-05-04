В честь дня рождения. Аталанта выпустила подборку лучших голов Малиновского

Сегодня один из лучших футболистов нынешней сборной Украины Руслан Малиновский празднует 29-й день рождения. Об этом мы писали ранее.

Читайте также Пушка Гасперини украинского производства. Сегодня День рождения у Руслана Малиновского

"Аталанта" не забыла отдельно поздравить своего игрока с приятным праздников. Пресс-служба итальянского клуба выложила подборку лучших голов украинского хавбека.

29 anni fa nasceva questo mancino ????



This left foot was born 29 years ago ????????@malinovskyi18 #AuguriRuslan ???? #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/Ybsoco5RE3 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 4, 2022

Напомним, что за "Аталанту" Малиновский выступает с 2019-го года. За это время он отличился 29 раз в 126 играх. При этом Руслан также отдал 25 голевых передач.