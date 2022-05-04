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В честь дня рождения. Аталанта выпустила подборку лучших голов Малиновского
От левой ноги украинца страдали и "Юве", и "Наполи", и многие другие
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня один из лучших футболистов нынешней сборной Украины Руслан Малиновский празднует 29-й день рождения. Об этом мы писали ранее.
"Аталанта" не забыла отдельно поздравить своего игрока с приятным праздников. Пресс-служба итальянского клуба выложила подборку лучших голов украинского хавбека.
29 anni fa nasceva questo mancino ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 4, 2022
This left foot was born 29 years ago ????????@malinovskyi18 #AuguriRuslan ???? #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/Ybsoco5RE3
Напомним, что за "Аталанту" Малиновский выступает с 2019-го года. За это время он отличился 29 раз в 126 играх. При этом Руслан также отдал 25 голевых передач.
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