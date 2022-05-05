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Интер планирует подписать новый контракт с Индзаги

Италия
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"Нерадзурри" довольны работой специалиста

Интер планирует подписать новый контракт с Индзаги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Интера" планирует продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, стороны подпишут новое соглашение до июня 2024 года с возможностью продления еще на 1 сезона. Ожидается, что зарплата Индзаги после продления контракта составит 5,5 млн евро в год.

Действующее соглашение Симоне с "нерадзурри" рассчитано до июня 2023 года.

Напомним, что 46-летний Индзаги возглавил "Интер" в 2021 году и в январе выиграл с командой Суперкубок Италии. До этого он тренировал "Лацио".

После 35 туров "нерадзурри" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от лидирующего "Милана" составляет 2 зачетных пункта.

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В статье: Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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