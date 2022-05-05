Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер планирует подписать новый контракт с Индзаги
"Нерадзурри" довольны работой специалиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Интера" планирует продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги.
Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, стороны подпишут новое соглашение до июня 2024 года с возможностью продления еще на 1 сезона. Ожидается, что зарплата Индзаги после продления контракта составит 5,5 млн евро в год.
Действующее соглашение Симоне с "нерадзурри" рассчитано до июня 2023 года.
Напомним, что 46-летний Индзаги возглавил "Интер" в 2021 году и в январе выиграл с командой Суперкубок Италии. До этого он тренировал "Лацио".
После 35 туров "нерадзурри" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от лидирующего "Милана" составляет 2 зачетных пункта.
Популярное сейчас
- Украинская Армия освободила от россиян несколько населенных пунктов на юге
- Королевский камбек Мадрида, титул Реброва и президентство Шевы. Главные новости за 4 мая
- ЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Короли Европы
- Серия А. Рома не победила, а значит - Ювентус официально в Лиге Чемпионов
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО