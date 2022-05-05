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Никакого президентства в Пескаре. В итальянских СМИ появилась причина приезда Шевченко в Абруццо

Италия
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Андрей Николаевич проверял здоровье

Никакого президентства в Пескаре. В итальянских СМИ появилась причина приезда Шевченко в Абруццо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, 4 мая, появилась информация о том, что бывший главный тренер сборной Украины и итальянского клуба "Дженоа" Андрей Шевченко может стать президентом ФК "Пескара". Уточнялось, что специалист приехал в город, где якобы встретился с нынешним владельцем Даниэле Себастьяни.

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Тем не менее, сегодня, 5 мая, в итальянской прессе вышла новость-опровержение. На самом деле Шевченко прилетел в Абруццо (область в Италии, включающая в себя Пескару), чтобы банально пройти обследование глаз у офтальмолога. Он улетел в тот же день и не остался на матч команды против "Губбио" (2:2), хоть визит на стадион и ожидался.

Напомним, "Пескара" – клуб третьего по силе дивизиона Италии. Сезон-2021/22 команда завершила на пятом месте в группе В Серии С.

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В статье: Андрей Шевченко Пескара
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Источник:
tuttoc.com

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