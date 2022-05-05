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Боруссия хочет пригласить полузащитника Ювентуса

Италия
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Немцы предложат хавбеку ключевую роль в команде

Боруссия хочет пригласить полузащитника Ювентуса

Фото: twitter.com/juventusfc

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Полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в дортмундскую "Боруссию", сообщает Corriere dello Sport. Немецкий клуб уже сделал предложение контракта 28-летнему аргентинцу.

Контракт Дибалы истекает будущим летом и переговоры с "Ювентусом" о продлении не ведутся.

Сообщается, что "Боруссия" предложила футболисту оклад в размере 4,5 миллиона евро в год после вычета налогов и основную роль в команде из-за возможного ухода Эрлинга Холанда.

В этом сезоне Дибала провел за "Ювентус" 35 матчей, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Пауло Дибала Эрлинг Холанд
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Источник:
corrieredellosport.it

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