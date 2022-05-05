Серия А. Салернитана покидает зону вылета!

Серия А. Перенесенный матч

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Венеция" 2:1

Голы: Бонаццоли 7 (пен.), Верди 67 - Анри 58

Удаление: Ампаду 89 (В, вторая желтая)

Кроме первого тура, в котором проиграла не слишком крупно, "Салернитана" неизменно, на протяжении всего сезона, находилась в зоне вылета. 21 тур подряд, до предыдущего, находилась на 20-ом месте. Правда, все это время в клубе надеялись на перенесенные из-за коронавируса матчи, способные поднять из зоны вылета. В последние месяцы еще и надеялись на нового главного тренера Давиде Николу, в свое время спасшего "Кротоне" в еще более сложной ситуации, без перенесенных матчей. Не зря надеялись!

Лишь три дня назад, в понедельник, команда из Салерно выдержала тяжелый матч с "Аталантой". Потому понимала, что против "Венеции", отдыхавшей на 30 часов больше (хотя и также после тяжелого матча в гостях с "Ювентусом"), нужно начинать мощно. Уже на седьмой минуте Фасио пробил в руку Чеккарони, с близкого расстояния, но поднятую. Джурич чуть не забил второй - Перец вытащил с линии. В первом тайме, несмотря на менее частое владение мячом, преимущество хозяев было полным. По ударам - со счетом 14:3.

Во втором тайме венецианцы, проигравшие девять матчей подряд, сменившие тренера перед матчем против "Юве" и застрявшие на последнем месте, отчаянно бросились в атаку. Сепе вытащил сложные удары Окереке и Кальдары. После второго Анри добил. В этом эпизоде вратарь получил травму головы и покинул поле. Но "Салернитана" не развалилась от этих ударов. А быстро ответила. В контратаке Верди отдал вроде бы неудачно, но мяч от соперника отскочил к нему же. Под точный удар почти в "девятку".

"Салернитана" набирает 13 очков в пяти последних матчах, обходит "Кальяри" и поднимается на 17-ое место за три тура до окончания сезона. Матчей в запасе теперь нет ни у кого. А "Венеция" терпит десятое поражение подряд, остается последней и отстает от 17-го места на семь очков. Ее шансы спастись минимальны.