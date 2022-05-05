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Инвесторы Ливерпуля хотят приобрести Милан

Италия
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Когда там новый стадион?

Инвесторы Ливерпуля хотят приобрести Милан

Фото: twitter.com/acmilan

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Частная инвестиционная группа RedBird Capital Partners ведет переговоры с нынешним владельцем "Милана", фондом Elliott Management, сообщает ESPN. Клуб с долгами оценивается в 1,18 миллиарда евро.

Сообщается, что RedBird выступает в качестве конкурента бахрейнского фонда Investcorp в борьбе за покупку клуба.

Отмечается, что инвестиционная группа является инвестором компании Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем" и бейсбольным клубом "Бостон Ред Сокс".

Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций "Тулузы".

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В статье: Ливерпуль Милан
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Источник:
espn.co.uk

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