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Инвесторы Ливерпуля хотят приобрести Милан
Когда там новый стадион?
Фото: twitter.com/acmilan
Частная инвестиционная группа RedBird Capital Partners ведет переговоры с нынешним владельцем "Милана", фондом Elliott Management, сообщает ESPN. Клуб с долгами оценивается в 1,18 миллиарда евро.
Сообщается, что RedBird выступает в качестве конкурента бахрейнского фонда Investcorp в борьбе за покупку клуба.
Отмечается, что инвестиционная группа является инвестором компании Fenway Sports Group, которая владеет "Ливерпулем" и бейсбольным клубом "Бостон Ред Сокс".
Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций "Тулузы".
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