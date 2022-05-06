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Серия А. Интер возвращается с 0:2 и выходит на первое место

Италия
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"Эмполи" какое-то время сопротивлялся

Серия А. Интер возвращается с 0:2 и выходит на первое место

Sky Sport Italia

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 36-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эмполи" 4:2

Голы: С. Романьоли 40 (автогол), Лаутаро Мартинес 45, 64, Алексис Санчес 90+3 - Пинамонти 5, Асслани 28

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В статье: Серия А Интер (Милан) Эмполи
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