Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Интер возвращается с 0:2 и выходит на первое место
"Эмполи" какое-то время сопротивлялся
Sky Sport Italia
Серия А. 36-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Эмполи" 4:2
Голы: С. Романьоли 40 (автогол), Лаутаро Мартинес 45, 64, Алексис Санчес 90+3 - Пинамонти 5, Асслани 28
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВС Беларуси запустили ракету в сторону России. Ее сбили в Брянской области - ФОТО, ВИДЕО
- Буквально сошел с ума. Как менеджер Вест Хэма получил красную карточку за нападение на болгерл
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Наследник Платини и дель Пьеро. Ювентус определился с новым десятым номером
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти