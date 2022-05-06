  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Характер оставляет в гонке. Интер - Эмполи 4:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Характер оставляет в гонке. Интер - Эмполи 4:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(3 голосов)

Коллектив Индзаги минимум до воскресенья возглавил таблицу

Характер оставляет в гонке. Интер - Эмполи 4:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча Серии А между "Интером" и "Эмполи". Миланский клуб первым пропустил два гола, однако после забил четыре. "Нерадзурри" снова лидер и ждет матча "Милана".

Читайте такжеСерия А. Интер возвращается с 0:2 и выходит на первое место

Серия А. 36-й тур
"Интер" - "Эмполи" 4:2
Голы: С. Романьоли 40 (автогол), Лаутаро Мартинес 45, 64, Алексис Санчес 90+3 - Пинамонти 5, Асслани 28

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Эмполи
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде