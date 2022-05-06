Характер оставляет в гонке. Интер - Эмполи 4:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Серии А между "Интером" и "Эмполи". Миланский клуб первым пропустил два гола, однако после забил четыре. "Нерадзурри" снова лидер и ждет матча "Милана".

Серия А. 36-й тур

"Интер" - "Эмполи" 4:2

Голы: С. Романьоли 40 (автогол), Лаутаро Мартинес 45, 64, Алексис Санчес 90+3 - Пинамонти 5, Асслани 28