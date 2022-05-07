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Кремонезе впервые за 26 лет сыграет в Серии А

Италия
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Возвращение через четверть столетия

Кремонезе впервые за 26 лет сыграет в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 6 мая, в итальянской Серии Б состоялся заключительный 38-й тур. По итогам соревнования “Лечче” завоевал титул и перешел в дивизион выше. Собственно в Серию А квалифицировался и "Кремонезе", который занял второе место в турнирной таблице.

Между командами в итоге был разрыв всего в два очка. Также только на два зачетных пункта уступила "Кремонезе" третья "Пиза".

Отметим, что “Лечче” в сезоне 2019/2020 гг. выступал в высшем дивизионе с украинцем Евгением Шаховым в составе. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место и не прошла стадию плей-офф, но вот теперь вернулась в Серию А. А вот для "Кремонезе" это будет первый сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии с 1996 года.

Третья путевка в Серию А разыграется в плей-офф между командами, занявшими 3-8 места. Борьбу с четвертьфинала начнут "Брешия", "Асколи", "Беневенто" и "Перуджа", а с полуфинала - "Пиза" и "Монца".

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В статье: Кремонезе (Италия) Лечче
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