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Кремонезе впервые за 26 лет сыграет в Серии А
Возвращение через четверть столетия
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 6 мая, в итальянской Серии Б состоялся заключительный 38-й тур. По итогам соревнования “Лечче” завоевал титул и перешел в дивизион выше. Собственно в Серию А квалифицировался и "Кремонезе", который занял второе место в турнирной таблице.
Между командами в итоге был разрыв всего в два очка. Также только на два зачетных пункта уступила "Кремонезе" третья "Пиза".
Отметим, что “Лечче” в сезоне 2019/2020 гг. выступал в высшем дивизионе с украинцем Евгением Шаховым в составе. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место и не прошла стадию плей-офф, но вот теперь вернулась в Серию А. А вот для "Кремонезе" это будет первый сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии с 1996 года.
Третья путевка в Серию А разыграется в плей-офф между командами, занявшими 3-8 места. Борьбу с четвертьфинала начнут "Брешия", "Асколи", "Беневенто" и "Перуджа", а с полуфинала - "Пиза" и "Монца".
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