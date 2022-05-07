  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Тяжелая победа Наполи укрепляет его на третьем месте
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Тяжелая победа Наполи укрепляет его на третьем месте

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Удалось переиграть "Торино"

Серия А. Тяжелая победа Наполи укрепляет его на третьем месте

Sky Sport Italia

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 35-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Наполи" 0:1

Гол: Руис 73

Нереализованный пенальти: Инсинье 61 (вратарь)

"Торино": Бериша, Иццо (Джиджи 70), Бремер, Родригес, Синго, С. Риччи (Линетти 66), Мандрагора (Побега 66), Войвода (Ансальди 66), Прат, Брекало (Пеллегри 81), Белотти

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Ангисса, Руис (Элмас 77), Лосано (Политано 68), Мертенс (Зелински 68), Инсинье (Лоботка 77), Осимхен (Петанья 90+2)

Предупреждения: Войвода 55, Синго 79 - Мертенс 53, Лосано 56, Элмас 90+5

Одно очко в трех матчах выбило "Наполи" из борьбы за Скудетто, ввергло в хаос, вызвало бурные протесты болельщиков, игнорирование домашнего матча и осуждающие баннеры на нем. Лучано Спаллетти пришлось атаковать прессу за недооценку завоевания третьего места и болельщиков за незаслуженный, по его словам, протест. Теперь и третье место оказалось в опасности, поскольку "Ювентус" начинал тур на расстоянии одного очка. Но неаполитанцы уже ответили неделю назад 6:1 над "Сассуоло", ответили и сегодня в сложном матче.

В шести предыдущих матчах против команд Топ-8 "Торино" не проигрывал, выдав победу и пять ничьих. Отчетный он также начал заявкой на такое. Удар головой Белотти с трудом потащил Оспина. В целом же устроил типичную для себя вязкую игру с острым недостатком остроты и ударов по воротам вообще. Лишь после 60-ой минуты у "Наполи" начало кое-что получаться. Фол Иццо на Мертенсе привел к пенальти. Который Бериша отбил. Руис перехватил, прорвался в штрафную и пробил между ногами вратаря. После чего гости уверенно держали мяч.

"Наполи" воспользовался поражением "Ювентуса" и укрепился на третьем месте с четырехочковым преимуществом. Возможно, укрепил и позиции Спаллетти, который не факт, что останется на следующий сезон. А "Торино" остается десятым, и его тренер Иван Юрич также не факт, что останется. Хотя место после трех сезонов борьбы против вылета неплохое.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Наполи (Неаполь) Торино (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде