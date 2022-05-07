Серия А. Тяжелая победа Наполи укрепляет его на третьем месте

Серия А. 35-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Наполи" 0:1

Гол: Руис 73

Нереализованный пенальти: Инсинье 61 (вратарь)

"Торино": Бериша, Иццо (Джиджи 70), Бремер, Родригес, Синго, С. Риччи (Линетти 66), Мандрагора (Побега 66), Войвода (Ансальди 66), Прат, Брекало (Пеллегри 81), Белотти

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Ангисса, Руис (Элмас 77), Лосано (Политано 68), Мертенс (Зелински 68), Инсинье (Лоботка 77), Осимхен (Петанья 90+2)

Предупреждения: Войвода 55, Синго 79 - Мертенс 53, Лосано 56, Элмас 90+5

Одно очко в трех матчах выбило "Наполи" из борьбы за Скудетто, ввергло в хаос, вызвало бурные протесты болельщиков, игнорирование домашнего матча и осуждающие баннеры на нем. Лучано Спаллетти пришлось атаковать прессу за недооценку завоевания третьего места и болельщиков за незаслуженный, по его словам, протест. Теперь и третье место оказалось в опасности, поскольку "Ювентус" начинал тур на расстоянии одного очка. Но неаполитанцы уже ответили неделю назад 6:1 над "Сассуоло", ответили и сегодня в сложном матче.

В шести предыдущих матчах против команд Топ-8 "Торино" не проигрывал, выдав победу и пять ничьих. Отчетный он также начал заявкой на такое. Удар головой Белотти с трудом потащил Оспина. В целом же устроил типичную для себя вязкую игру с острым недостатком остроты и ударов по воротам вообще. Лишь после 60-ой минуты у "Наполи" начало кое-что получаться. Фол Иццо на Мертенсе привел к пенальти. Который Бериша отбил. Руис перехватил, прорвался в штрафную и пробил между ногами вратаря. После чего гости уверенно держали мяч.

"Наполи" воспользовался поражением "Ювентуса" и укрепился на третьем месте с четырехочковым преимуществом. Возможно, укрепил и позиции Спаллетти, который не факт, что останется на следующий сезон. А "Торино" остается десятым, и его тренер Иван Юрич также не факт, что останется. Хотя место после трех сезонов борьбы против вылета неплохое.