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Матич может продолжить карьеру в Ювентусе
Серб стремится перейти в туринский клуб на правах свободного агента
Неманья Матич
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич может подписать контракт с "Ювентусом". По информации Daily Star, сербский хавбек заинтересован в переходе в туринский клуб на правах свободного агента.
Контракт Матича с "Манчестер Юнайтед" завершается в конце сезона.
В нынешнем сезоне Матич сыграл 23 матча, в которых отдал четыре результативных передачи.
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Источник:Daily Star
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