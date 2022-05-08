Матич может продолжить карьеру в Ювентусе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич может подписать контракт с "Ювентусом". По информации Daily Star, сербский хавбек заинтересован в переходе в туринский клуб на правах свободного агента.

Контракт Матича с "Манчестер Юнайтед" завершается в конце сезона.

В нынешнем сезоне Матич сыграл 23 матча, в которых отдал четыре результативных передачи.