Буффон останется в Парме еще на год

Голкипер "Пармы" Джиджи Буффон останется в клубе еще на год. Итальянец принял решение продолжить выступления, несмотря на свой возраст. Легенде итальянского футбола уже 44 года.

"Я решил вернуться в Парму из-за качества проекта, потенциала и корпоративных амбиций. Сезона ниже ожиданий недостаточно, чтобы заставить меня передумать, и в силу этого я решил продолжить этот путь, который я намерен закончить, когда мы, наконец, доберемся до места назначения.

Нам всем жаль сезон, который только что закончился. Предпосылки и ожидания были другими, но иногда даже сдержанный сезон дает необходимые идеи, чтобы не совершать тех же ошибок в следующем.

Итак, в июле мы снова начнем с обновленным духом, решимостью и правильным гневом, чтобы быть главными героями: не на словах, а на деле!

Допустим, это оказался переходный сезон, полезный для нацеливания на следующий.

Спасибо всем любителям пармезана и спортсменам за их непрерывную и постоянную поддержку, в том числе вчера в Кротоне. Ваше присутствие и ваша любовь к делу были, есть и всегда будут нашей энергией до победного конца, даже когда резервуар в резерве.

Увидимся в сезоне 2022/23 с надеждой, что сможем дать вам то, что вы заслуживаете", - написал Джиджи в Фейсбуке.