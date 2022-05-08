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Буффон останется в Парме еще на год
Легендарный голкипер продолжит карьеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Пармы" Джиджи Буффон останется в клубе еще на год. Итальянец принял решение продолжить выступления, несмотря на свой возраст. Легенде итальянского футбола уже 44 года.
"Я решил вернуться в Парму из-за качества проекта, потенциала и корпоративных амбиций. Сезона ниже ожиданий недостаточно, чтобы заставить меня передумать, и в силу этого я решил продолжить этот путь, который я намерен закончить, когда мы, наконец, доберемся до места назначения.
Нам всем жаль сезон, который только что закончился. Предпосылки и ожидания были другими, но иногда даже сдержанный сезон дает необходимые идеи, чтобы не совершать тех же ошибок в следующем.
Итак, в июле мы снова начнем с обновленным духом, решимостью и правильным гневом, чтобы быть главными героями: не на словах, а на деле!
Допустим, это оказался переходный сезон, полезный для нацеливания на следующий.
Спасибо всем любителям пармезана и спортсменам за их непрерывную и постоянную поддержку, в том числе вчера в Кротоне. Ваше присутствие и ваша любовь к делу были, есть и всегда будут нашей энергией до победного конца, даже когда резервуар в резерве.
Увидимся в сезоне 2022/23 с надеждой, что сможем дать вам то, что вы заслуживаете", - написал Джиджи в Фейсбуке.
Как известно, "Парма" заняла лишь 12 место в Серии Б после окончания турнира. Ранее клуб ставил цель выйти в Серию А по результатам текущего сезона.
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