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Специя – Аталанта: смотреть телетрансляцию матча Коваленко против против Малиновского бесплатно

Италия
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Украинцы встречаются в итальянском чемпионате

Специя – Аталанта: смотреть телетрансляцию матча Коваленко против против Малиновского бесплатно

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

"Специи" и "Аталанте" есть еще за что бороться в текущем розыгрыше Серии А: первым - за сохранение прописки, вторым - за еврокубки. Да, задачи совершенно разные, однако “Специя” является той командой, которая готова навязать борьбу многим. Тем более, нужно наконец-то прерывать трехматчевую проигрышную серию. А вот "Аталанте" нужно завершать с ничьими, ведь каждая потеря очков отделяет бергамасков от хотя бы Лиги конференций в следующем сезоне. Гасперини наконец-то вернул в стартовый состав Руслана Малиновского, в то время как Виктор Коваленко начнет со скамьи для запасных. Возможно, во втором тайме оба украинца сойдутся в центре поля.

Чемпионат Италии, 36-й тур

"Специя" 13:30 "Аталанта"

Трансляция: MEGOGO

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко Специя
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