Серия А. Ассист Малиновского, важная победа его Аталанты над Специей Коваленко

Серия А. 36-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Аталанта" 1:3

Голы: Верде 30 - Муриэль 16, Джимсити 74, Пашалич 87

"Специя": Проведель, Амиан, Эрлич, Николау, Христов (Реца 46), Кивьор, Маджоре (Антист 78), С. Бастони (Манай 56), Гьяси, Верде, Агудело (Коваленко 68)

"Аталанта": Муссо, Паломино (Демираль 46), Джимсити, Меле (Пессина 87), Де Роон, Фройлер (Хатебур 59), Коопмейнерс, Дзаппакоста, Пашалич, Малиновский (Бога 59), Муриэль (Михайла 90+2)

Предупреждения: С. Бастони 41, Маджоре 44 - Малиновский 53, Фройлер 57, Муриэль 62

Главный арбитр: Фабио Мареска

"Не заснули ли команды?" - таким был главный вопрос последнего украинского дерби в сезоне. Не заснула ли "Специя", набравшая лишь семь очков в 11-ти матчах и все еще не спасшаяся от вылета? Не заснула ли "Аталанта", набравшая пять в шести и упавшая на восьмое место, вне Еврокубков? Последняя и вовсе выглядела совершенно безразличной, заторможенной, потерявшей свою игру. Даже спасения ничьих в двух предыдущих матчах в концовках не изменяли ощущения. Но все же сегодня собралась. Просто первая заснула крепче.

Даже удивительно, что первый тайм принес нам целых четыре убойных момента. Ударов по воротам ведь было всего шесть. Бастони уже в дебюте попал в стойку. Долгая перепасовка вокруг штрафной "Специи" завершилась коротким пасом Малиновского, входом Муриэля в штрафную, финтом мимо двоих и ударом. Четвертый ассист украинца в сезоне. Владевшая мячом в первом тайме 69 процентов времени "Аталанта" проспала длинный пас, и Верде оставалось лишь переиграть Муссо. А затем заброс во вратарскую на Фройлера был замкнут неточно.

Второй тайм даже "Специя" начала лучше, владела мячом больше, чем соперник. Но Тьяго Мотта вдруг решил отступить от зеркальной сопернику схемы с тремя центральными защитниками, поменял Бастони на центрфорварда - и его команда обвалилась. "Аталанта" начала вновь доминировать и создавать. Не сказать, что играла ярко и быстро. Но гол заслужила. Навес со штрафного - и Демираль (вот удачная замена) головой переправляет Джимсити. Также Муриэль чуть не попадал в "девятку", Бога попал в перекладину, Коопмейнерс - во вратаря.

В самой концовке Гьяси развернулся и не попал с восьми метров. А Муриэль вновь собрал защитников и на этот раз отдал Пашаличу. Также результативно.

В гостях "Аталанта" набрала 39 из своих 59-ти очков. "Специя" почти половину своих голов в сезоне пропустила в последние 30 минут. Против команд Топ-9 дома она очков еще не набирала. Пашалич забивал и в трех предыдущих матчах, Малиновский ассистировал в предыдущем. Так что результат можно было предсказать. Теперь "Богиня" седьмая и в худшем случае завершит тур в трех очках позади пятого места. Близко. А "Специя" по итогам тура может оказаться в четырех очках над зоной вылета.

Малиновский играл активно, пытался обострять игру, прорываться на дриблинге, часто касался мяча. Нанес удар издали, заблокированный. Пробил штрафной с фланга - вратарь выбил. Получил мяч на входе во вратарскую - защитники в последний момент выбили. Но факт в том, что после его ухода команда начала играть быстрее и создавать больше. Особенно вышедший вместо него Бога. А Виктор Коваленко отыграл 22 минуты, выйдя на поле уже после ухода Руслана. Работал в обороне, но течение матча изменить не смог.