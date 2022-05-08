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Серия А с украинскими красками. Видео голов и обзор матча Специя - Аталанта 1:3

Италия
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Только в последние двадцать минут бергамцы добились победного результата

Серия А с украинскими красками. Видео голов и обзор матча Специя - Аталанта 1:3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Аталанта" прервала полосу из двух ничьих кряду выездной победой над "Специей" в очередном туре чемпионата Италии. Несмотря на счёт, три очка достались бергамцам очень тяжело. "Богиня" первой открыла счёт, однако ещё до перерыва хозяева отыгрались. Едва ли не с первых секунд второй половины встречи "Специя" просто играла на удержание и тянула, как могла время. Но стандарт помог "Аталанте" во второй раз выйти вперёд, доведя матч до победы.

Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и записал себе в актив результативную передачу. Уже после замены хавбека "Аталанты" в составе "Специи" вышел Виктор Коваленко, но помочь своей команде отыграться не смог.

Серия А. 36-й тур
Специя. "Альберто Пикко"
"Специя" - "Аталанта" 1:3
Голы: Верде 30 - Муриэль 16, Джимсити 74, Пашалич 87

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В статье: Аталанта (Бергамо) Специя
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