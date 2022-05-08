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Серия А с украинскими красками. Видео голов и обзор матча Специя - Аталанта 1:3
Только в последние двадцать минут бергамцы добились победного результата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" прервала полосу из двух ничьих кряду
Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и записал себе в актив результативную передачу. Уже после замены хавбека "Аталанты" в составе "Специи" вышел Виктор Коваленко, но помочь своей команде отыграться не смог.
Серия А. 36-й тур
Специя. "Альберто Пикко"
"Специя" - "Аталанта" 1:3
Голы: Верде 30 - Муриэль 16, Джимсити 74, Пашалич 87
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