Серия А. Венеция все еще не вылетела благодаря 4:3 на 93-ей минуте

Серия А. 36-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Болонья" 4:3

Голы: Анри 4, Кийин 19, Араму 78 (пен.), Йонсен 90+3 - Орсолини 45+1, Арнаутович 55, Схутен 68

"Венеция": Мяянпяя, Свобода, Кальдара, Чеккарони, Матею, Чрнигой (Перец 79), Вакка (Араму 56), Кийин (Фьордиллино 56), Хапс (Йонсен 63), Кюзанс (Окереке 79), Анри

"Болонья": Скорупски, Сумаро, Медель, Теат (Орсолини 34), Де Сильвестри, Сванберг (Домингес 46), Схутен, Сориано (Виньято 69), Хики, Арнаутович, Барроу (Сансоне 69)

Предупреждения: Кийин 29, Матею 77 - Скорупски 16, Хики 38, Медель 77, Домингес 80

Главный арбитр: Ливио Маринелли

"Венеция" сделала все, чтобы вылететь из Серии А. Проиграла десять матчей подряд. В том числе прямым конкурентам "Специи", "Салернитане" и "Сампдории". Проигрывала из-за развалов в начале матчей, в концовках. Поздно сменила тренера. Сегодня, в третьем матче нового главного Андреа Сончина, даже ничья официально оформляла вылет. Даже после этой сумасшедшей победы она остается последней и может вылететь официально уже сегодня. Но хотя бы наконец-то начала бороться.

Без Синиши Михайловича "Болонья" не проиграла шесть матчей подряд. В том числе "Интеру", "Ювентусу", "Милану" и "Роме". Но как только он вернулся после очередного курса лечения от лейкемии и уселся на скамью запасных - его команда пропустила дважды. Длинный пас вратаря Мяянпяя нашел Анри, а тот перебросил Скорупски. Лукаш затем сбил Хапса, отбил пенальти Кийина, но не добивание. Вскоре вытащил удар того же игрока из-под стойки, тащил удар Анри. Мяянпяя отвечал тем же от Барроу.

В концовке первого тайма, после замены Михайловичем защитника на форварда, и начале второго стало еще веселее. Барроу навесил на голову Орсолини. Де Сильвестри сбросил головой на Арнаутовича. Еще до этого два удара Марко отбил вратарь. Схутен закрутил в стиле Лоренцо Инсинье. Затем Сончин произвел замену, и Араму был сбит Меделем. А на 93-ей минуте еще одна замена, Йонсен, классно закрутил в угол.

Если "Салернитана" сегодня вечером переиграет "Кальяри", "Венеция" все равно вылетит. Но хотя бы с музыкой.