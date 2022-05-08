Серия А. Эллас Верона - Милан 1:3. Ответ камбеком на камбек

Серия А. 36-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Милан" 1:3

Голы: Фараони 38 - Тонали 45+2, 49, Флоренци 86

"Эллас Верона": Монтипо, Казале (Хонгла 66), Чеккерини (Шутало 79), Гюнтер, Фараони (Депаоли 66), Илич, Тамез, Лазович, Барак, Капрари, Симеоне (Лазанья 72)

"Милан": Маньян, Калабрия (Флоренци 84), Калулу, Томори, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс (Мессиас 62), Крунич (Беннасер 68), Леау (Ибрагимович 84), Жиру (Ребич 63)

Предупреждения: Фараони 45+1, Илич 76 - Леау 45+1

Главный арбитр: Даниэле Довери

Борьба за Скудетто в сезоне 2021/22 требует прежде всего ментальных сил, психологической готовности. "Милан" ехал в "Фатальную Верону", где проиграл Скудетто-1973 и -1990. Ехал после двух тяжелейших побед в концовке над "Лацио" и "Фиорентиной", вовсе не вселивших уверенность в игровом плане. После лишь одной победы с разницей более одного мяча в 14-ти последних матчах, восьми забитых в восьми. После камбека "Интера" с 0:2 на 4:2 в пятницу, продержавшего "россонери" целых 48 часов в напряжении.

Многие специалисты называли "Верону" их наиболее опасным соперником из оставшихся. Арриго Сакки пояснил, что с таким интенсивным оппонентом "Милан" давно не встречался. Фульвио Колловати заявил, что его 55 процентов шансов на Скудетто в случае победы на "Бентегоди" возрастут до 90-та. "Мастифы", шедшие в таблице второго круга шестыми, и вправду были опасны. А "дьяволам" еще и могла мешать сидевшая в подсознании мысль, что и ничьей для сохранения первого места после 36-го тура будет достаточно.

Первый тайм как раз был лучшим для подопечных Стефано Пиоли за последние месяцы. И по статистике - 11:5 по ударам по воротам, 63:37 по владению мячом. И по качеству игры. Прессинг был впечатляющим, комбинации интересными. Неожиданный игрок стартового состава Крунич начал ударом головой, вытащенным из-под перекладины. Тонали забил с длинного паса вратаря Маньяна, хотя и с минимального офсайда. Сандро, праздновавший свой 22-ой День Рождения, также технично отдал пяткой Калабрии, а от того спас Монтипо.

Заснули гости лишь на восемь минут. Хотя и этого хватило для пропущенного. Точнее - для двух атак. Фараони прострелил, Симеоне замкнул. Показалось, что в сетку, но на самом деле попало лишь с внешней стороны. А вот красивую контратаку с фланга на фланг латераль Лазович уже завершил навесом под удар латераля Фараони головой. Впрочем, "Милан" подтвердил хороший тайм. Он устроил ответный штурм, Леау в который раз прорвался слева и на этот раз нашел именинника. Тонали замкнул в падении.

Второй тайм миланцы начали похоже. Правда, на этот раз начали после углового соперника. Салемакерс бросил в прорыв Леау, Рафаэль объехал всех и прострелил. Тонали на этот раз не понадобилось падать. Вместе с тем, эту половину матча гости не могут назвать удачной. Они уступали владение мячом сопернику, в некоторые периоды прижимались к своим воротам и боролись с опасными прострелами, блокировали удары. Навес с фланга Маньяну пришлось тащить из-под перекладины. А удар Леау в ближний угол отбил Монтипо.

В концовке фавориту все же удалось поставить точку. Левый фланг уже устал, Леау заменили. Так вступил в игру правый. Вышедший на замену Флоренци обыгрался с вышедшим на замену Мессиасом и хлестко пробил в дальний угол. Мессиас еще и мог сделать счет 4:1, но, выйдя один-на-один, пробил выше.

Уже в четвертом матче лиги подряд "Милан" забивает в концовке. Впрочем, основную работу сделал еще до этого. Продемонстрировал зрелость, взрослость, спокойствие. Отыграл свой лучший матч с февраля. Стефано Пиоли был прав, когда заявлял, что ни он, не игроки не чувствуют никакой тревоги. Оборона, хотя и пропустила второй мяч в девяти последних матчах, также поработала как следует. Остановила Симеоне, Капрари и Барака, забивших 64 процента голов "Вероны". Остановила сильного соперника.

Впервые в истории "россонери" набирают 80 очков после 36-ти туров. Впервые в истории побеждают "Верону" трижды подряд. Подтверждают статус лучшей команды лиги по победам и забитым мячам в гостях. Подтверждают статус лидера лиги. Четыре очка в двух оставшихся турах обеспечат им Скудетто.