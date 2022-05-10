Тур камбеков и последних минут. Итоги 36-го тура Серии А

Интер - Эмполи 4:2

Дженоа - Ювентус 2:1

Торино - Наполи 0:1

Сассуоло - Удинезе 1:1

Лацио - Сампдория 2:0

Специя - Аталанта 1:3

Венеция - Болонья 4:3

Салернитана - Кальяри 1:1

Эллас Верона - Милан 1:3

Фиорентина - Рома 2:0

36-й тур Серии А был туром камбеков. "Интер" и "Милан" устроили такие, "Дженоа" обострила борьбу за выживание таким против "Ювентуса". При том, что на 86-ой минуте ещё проигрывала. "Венеция" таким оставила себя в этой борьбе. Её матч был и вовсе сумасшедшим. 2:0, 2:3 ещё на 77-ой минуте, 3:3 ещё на 91-ой и 4:3 в итоге. Сумасшедшей получилась и концовка прямой битвы за выживание в Салерно, хотя там в эндшпиле был забит лишь один гол.

Борьба за Скудетто

"Интер" не испугался даже 0:2 к 28-ой минуте. Вернулся внешне легко, хотя и начал с помощью автогола. Сделал 2:2 в раздевалку. После чего уже, правду говоря, сомнений в его итоговой победе не возникало. К концу матча он вышел на 37:4 по ударам по воротам и 65:35 по владению мячом. В семи последних матчах лиги у него шесть побед и общая разница мячей 16:7. Плюс ещё и 3:0 в Кубке над "Миланом". Немного барахлит защита, пропустившая в пятом матче лиги подряд, но общее состояние несомненно положительное.

Симоне Индзаги признал нервное, поспешное начало матча, проблемы с организацией, но в целом игрой остался очень доволен. Особенно 37-ю ударами. Не случайно он доволен формой вернувшейся атаки. Лаутаро Мартинес с семью голами в последних шести матчах. Хакан Чалханоглу стал одним из трех игроков команды за 15 лет с более десяти ассистов за сезон.

Единственной серьезной проблемой "Интера" остаётся "Милан". "Россонери" пришлось даже сложнее, чем "нерадзурри". Пришлось ждать и нервничать целых 48 часов на втором месте. Пришлось играть в "Фатальной Вероне", где проиграли два Скудетто в последних турах. Против команды, которую все специалисты назвали более опасным из оставшихся соперников, чем "Аталанта" и "Сассуоло". Пришлось отыгрываться на фоне как раз хорошей игры. Но они также сделали это хладнокровно, сравняли в раздевалку, а после неё разобрались.

Стефано Пиоли признался в любви к своим игрокам, отмечал взрослость молодого состава. Заявил, что вовсе не нервничал после пропущенного, поскольку видел, что команда играет хорошо. Хвалил за отношение к матчу, будто завтра не существует. О чем говорил и автор третьего гола Алессандро Флоренци. Такая похвала абсолютно заслуженна. Именно в таком непростом матче "Милан" выдал свою лучшую игру за 15 последних, победил с разницей более одного мяча во второй раз в 15-ти последних.

Лучшими на поле были автор дубля Сандро Тонали, первый в истории клуба, сделавший это на свой День Рождения, и автор двух ассистов Рафаэль Леау. Пресса и болельщики не жалели комплиментов. Tuttosport и вовсе назвал первого "инопланетным игроком". Да и способность второго объезжать соперников как на велосипеде поражает.

Впервые за последние 18 лет "Милан" набрал 80 очков за 36 туров.

Борьба за Еврокубки

Борьбой за 5-6 места никого не завлечь так, как борьбой за Скудетто. Но в некотором роде она ещё острее и ещё интереснее. Четыре команды в игре, одна останется без Еврокубков вообще, все очень близки. И все постоянно теряют очки. Последнее как раз обещает гораздо более острую борьбу в последних двух турах с обилием возможностей для изменений в турнирной таблице.

"Лацио" пребывал в весьма неприятной ситуации. Одно очко в двух матчах, бойкот ультрас одного из них как следствие очередной ссоры с президентом Клаудио Лотито, неопределённость с будущим Маурицио Сарри и трансферным летом. Ссора фанов ещё и с Франческо Ачерби из-за улыбки последнего после пропущенного. Тем не менее, из этого команда вышла двумя победами. Вначале - сверхдраматичной. А затем - долгожданно спокойной, уверенной над "Сампдорией". Без пропущенных, чего не было с 14-го марта.

Сарри понравилась стабильность игры, и, учитывая игру однажды в неделю и существенное уменьшение числа травм, он ожидает мощную концовку сезона.

"Аталанта" также думает о слишком многих посторонних вещах. О конце эры, о летней кадровой революции в команде и кабинетах клуба. Даже о будущем Джан Пьеро Гасперини, вовсе не решенном. Но и она в 36-ом туре собралась и победила. Хотя в первые минут 60 играла так же невзрачно, как и в последние месяцы. Забила ранний гол, но пропустила с длинного заброса за уши. Создала немного. Помогли замены, свои (ассист Демираля) и соперника (замена опорника на форварда). Помогло стандартное положение.

Помог бергамцам также Руслан Малиновский.

Четвёртым ассистом в сезоне в лиге и во втором матче подряд. Завершив комбинацию пасом Муриэлю, который как раз прорывался в штрафную. Продержался на поле 59 минут, чего в Серии А ему не удавалось с 20-го февраля. Пробивал издали (заблокировали), с угла штрафной (вратарь отбил), активно прорывался на дриблинге и помогал на правом фланге. Вот только по потерям мяча успел стать третьим на поле (16). А после его ухода команда заиграла активнее, живее, забила дважды.

От прессы он получал "6" и "6.5". С комментариями о помощи, обострениях игры, ассисте, но без особых восхищений.

Виктор Коваленко отыграл в том матче 22 минуты. "Специя" пропустила дважды после его выхода. Коснулся мяча лишь 13 раз, отдал лишь шесть передач. Оценки - "5" и "5.5" с комментариями "не изменил ничего". Calcio Spezia даже заявил: "Ни рыба, ни мясо. С его выходом "Специя" начала играть в численном меньшинстве".

"Фиорентина" подходила к своему матчу в еще худшем состоянии. После поражения в Кубке и затем трех подряд в лиге. Причем забила она в этих четырех матчах лишь один мяч. Винченцо Итальяно уже начал прибедняться, говоря, что горд всего лишь трехочковым отставанием от "Ромы". Но настроить, разозлить команду к матчу против "волков" ему удалось. Удалось агрессивное начало, в обычном состоянии как раз фирменное для "фиалок". Удалось забить дважды. Ну а затем сбалансированно усыпить игру и довести до конца.

В случае поражения были бы потеряны даже математические шансы на попадание в Лигу Европы, теперь же до пятого места лишь три очка, а от шестого, той же "Ромы", отделяет лишь разница мячей.

Саму "Рому" обвинять в этой неудаче не очень хочется. Слишком много сил, эмоций, нервов, праздничных флюидов она оставила в четверг на поле матча Лиги Конференций, принесшего путевку в финал. Даже говорили, что сегодня Жозе Моуриньо будет вынужден прибегнуть к ротации. Не прибегнул, получил два ранних гола и далее не был даже близок к перелому в игре. С игры римляне не создали ничего, в целом за 90 минут нанесли шесть ударов по воротам.

Моуриньо уже обвинил арбитров. Поскольку пенальти на пятой минуте был назначен из-за легчайшего контакта с Гонсалесом. Зато в начале второго тайма за более серьезный контакт с ним пенальти не назначили. Да и в целом по игре справедливость результата несомненна.

"Рома" уже с четырьмя матчами лиги без побед подряд и лишь двумя забитыми в них. Сейчас она хотя бы может забыть о Лиге Конференций на полторы недели и попробовать сделать максимум в лиге.

Борьба против вылета

Борьба против вылета уж точно острее борьбы за Скудетто. В ней участвуют больше команд. Напрямую - три, плюс для ещё трех сезон в этом плане ещё не закончен. "Специя" и "Сампдория" ещё могут вылететь. "Венеция" ещё может спастись. В сумасшедшем матче против "Болоньи", на скамью запасных которой вернулся после шести матчей Синиша Михайлович, она сумела вырвать победу в добавленное время (4:3), набрала первые очки после десяти поражений подряд. Похоже, Паоло Дзанетти на Андреа Сончина стоило сменить раньше.

Раньше стоило менять и Андрея Шевченко на Александера Блессина. Если считать со времени назначения немца, "Дженоа" по набору очков идёт 12-ой. Она сумела переиграть "Ювентус", хотя уступала в счете ещё на 86-ой минуте. Безразличный, готовящийся к финалу Кубка "Ювентус", но выставивший сильный состав. Капитан Доменико Кришито после разбивающего сердце смазанного пенальти в дерби на 95-ой минуте неделю назад вновь взялся пробивать на той же минуте. И на этот раз плакал уже от радости.

Впрочем, вся эта борьба потеряла бы остроту, если бы не Джорджо Альтаре. "Кальяри" также уволил своего тренера Вальтера Маццарри поздно, новый временный Алессандро Агостини пришёл из Примаверы и никогда не тренировал в Серии А. Но его команда отыграла хороший первый тайм, затем после привезённого пенальти для Верди и отменённого арбитром своего на 95-ой минуте не сдалась. В итоге на 99-ой защитник Альтаре головой замкнул угловой. Вернув отставание от "Салернитаны" с четырёх очков до одного.

Невероятная драма в Салерно! Обещающая ещё более невероятную в двух последних турах. Тем более, что "Кальяри" ещё должен играть с "Интером" и "Венецией". Четыре очка отставания в этих матчах он не отыграл бы. А одно вполне способен.

Лучшие игроки тура - Сандро Тонали и Рафаэль Леау ("Милан"). Суперсвязка

Прорыв тура - Джорджо Альтаре ("Кальяри"). Без его гола борьба против вылета была бы в разы менее острой

Разочарование тура - "Сампдория". Слишком уж безропотно проиграла "Лацио" и ещё может вылететь

Лучший вратарь тура - Нико Мяянпяя ("Венеция"). Пропустил три, но зато отдал ассист

Лучший тренер тура - Стефано Пиоли ("Милан"). Неожиданно и удачно выпустил в "старте" Крунича и Салемакерса, третий гол сделали замены Флоренци и Мессиаса

Фото - ANSA