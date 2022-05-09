Серия А. Фиорентина переигрывает уставшую после Лиги Конференций Рому

Серия А. 36-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Рома" 2:0

Голы: Гонсалес 5 (пен.), Бонавентура 11

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Игор, Миленкович, Бираги (Терзич 90+1), Амрабат, Бонавентура (Мале 76), Данкан, Гонсалес (Кальехон 90+1), Кабрал (Пьонтек 76), Иконе (Сапонара 90)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Спинаццола 90), Кристанте, Верету, Оливейра (Дзаньоло 46), Залевски (Эль-Шаарави 66), Лоренцо Пеллегрини (К. Перес 75), Абрахам (Шомуродов 90)

Предупреждения: Амрабат 19, Бонавентура 28, Данкан 49 - Манчини 24

Главный арбитр: Марко Гвида

Выход "Ромы" в финал Лиги Конференций был воспринят чуть ли не как выход в финал Лиги Чемпионов. Такой взрыв эмоций, как на переполненном "Стадио Олимпико" в четверг, в Риме не видели давно. Сам Жозе Моуриньо не сдерживал слез, говорил о победе семьи, которую создал в команде, в клубе вместе с болельщиками. Сегодня добавил, что чувствует себя счастливым и спокойным. Вместе с тем, признал, что в жертву успеху в Еврокубке была принесена Серия А. Сегодня это также было заметно.

"Фиорентина" была злой и мотивированной после четырех поражений с одним забитым мячом в лиге и Кубке. Она начала агрессивно, прессингом, прорывами на дриблинге. Явно понимая, что так можно поймать опустошенного физически и ментально соперника. Гонсалес прорвался слева, Карсдорп задел его ногу. Еле-еле, но после просмотра ВАР Марко Гвида заметил касание и поставил пенальти. Вскоре уже справа прорвался Бонавентура, защитники лишь пятились назад и позволили ему покатить в дальний угол.

Далее и до конца тайма футбола было мало. Свисток на перерыв команды застали с 4:2 в пользу хозяев по ударам по воротам. Гости выдали лишь штрафной Пеллегрини, отбитый вратарем, и длинные пасы, заставлявшие Терраччьяно выходить из штрафной. Не всегда уверенно. А хозяева силами Бонавентуры забили третий, но из офсайда.

Второй тайм Гонсалес также начал прорывом и падением. Стык с Кристанте выглядел более существенным фолом, чем с Карсдорпом. Но на этот раз ВАР не вмешался. Амрабат пробивал с линии штрафной, и Патрисиу тащил из-под перекладины. Захватить инициативу "Роме" никак не удавалось, она выглядела слишком уставшей. Неточные удары головой Абрахама и Верету издали гола не стоили. Так, без моментов (разве что Мале не пробил Патрисиу с острого угла), команды и докатили до финального свистка.

"Рома" терпит лишь второе поражение в 15-ти последних матчах лиги, но остается без побед уже в четырех последних. И без забитых в двух подряд. Она остается на шестом месте, но отстает от "Лацио" на три очка. На столько же отстают "Фиорентина" (вышла на седьмое место), рисковавшая вылететь из борьбы за Еврокубковую зону в случае неудачи сегодня, и "Аталанта". Борьба между этими командами обостряется.